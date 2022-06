Niega alcalde traición en Ciudad Madero

MADERO, TAM.- El alcalde Adrián Oseguera Kernion denunció que el día de la elección a gobernador hubo “fuego amigo” y que no permitirá que a Madero se le acuse de traición tras haber perdido Morena a nivel municipal.

“Lo que no voy a permitir por ningún motivo que acusen a Madero de traición, no es a mi, es a miles de liderazgos de Madero que salieron a rifársela de corazón, dejar en claro que hubo fuego amigo y muy amigo, no se vale que quieran hacer grilla porque Madero perdió por poca votación”.

Felicitó al doctor Américo Villarreal por su triunfo y “esperar hasta que se dé la constancia de mayoría, es un triunfo contundente y Madero hizo lo propio, a pesar de muchas adversidades tanto externas como internas se logró una gran votación”.

“Hubieran venido ese día a enfrentar esas adversidades, yo no vi a ninguno de esos críticos que se vinieran a enfrentar, no voy a permitir que a mí me acusen de traidor, jamás, me voy a defender, soy el único que pertenece a este movimiento desde 1988, yo no he brincado de ningún partido político, siempre me he mantenido firme”.

Declaró que hay personajes que solo saben hacer grilla y que quisieron amarrar navajas con el candidato de Morena y pusieron en riesgo la elección en toda la entidad por relaciones nada agradables.

“Quisieron los adversarios internos irse a grillar, amarrar navajas con el candidato de mi partido, pues se van a quedar con las ganas, es una grilla interna provocada, esas personas que están haciendo fuego amigo pusieron en riesgo la elección en todo el estado por relaciones nada agradables, que le sigan y yo no me voy a quedar callado”, apuntó.

Para Oseguera Kernion Madero obtuvo una votación histórica y que no busca confrontaciones, pero que dejado no es, pide calma, prudencia y unidad para que esto no se desborde.

Añadió que hubo personas que le apostaban a la administración se peleara con el Gobierno del Estado, “jamás va ser eso, un alcalde debe ser institucional, siempre debe llevar una buena relación, así sea los colores que sean, no les gusta que el alcalde de Ciudad Madero no se peleó con otro político de otro color”.

Por Óscar Figueroa