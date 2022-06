Romina Marcos defiende a Niurka por supuesta brujería a Laura Bozzo

Niurka sigue dando de qué hablar en “La Casa de los Famosos 2”, esta vez por la supuesta brujería que le hizo a Laura Bozzo y que le ganó fuertes críticas ya que algunos fans de la conductora aseguran que desea perjudicarla, ante esto, Romina Marcos arremetió contra el público y defendió a su mamá.

En días pasados todo indicaba que la relación entre la llamada “Mujer escándalo” y la presentadora peruana mejoraba luego de que protagonizaran fuertes discusiones que evidenciaban su rivalidad; sin embargo, fue la “brujería” de Niurka lo que la colocó una vez más como blanco de controversia.

La vedette cubana le propuso a Laura Bozzo realizarle una “bujería con saliva” para evitar que abandonara el reality show, aunque la conductora se negó en un principio Niurka comenzó a ponerle saliva en el cabello mientras mencionaba algunas palabras.

“Tú has visto desde que entré acá ‘voy a ganar’. La palabra es un templo para bien o para mal, decretas. Y a partir de ahora vas a repetir, cada vez que te dominen: ‘Yo no puedo salir porque soy el bufón, el comodín de la casa, la alegría’. El público te va a salvar porque la casa en vez de escupirte, te va a chupar. No puedes salir porque se tiene que corregir la cabeza loca que tú tienes”, dice Niurka.

Romina Marcos defiende a Niurka

La vedette cubana causó gran debate en redes sociales logrando dividir opiniones entre aquellos que la defienden y aseguran que de querer dañar a Laura Bozzo lo habría hecho desde antes fuera de la casa, aunque otros señalan que intenta perjudicarla para que pierda el proyecto.

Romina Marcos fue cuestionada sobre las críticas a su madre debido a la supuesta brujería, por lo que no dudó en defenderla asegurando que la también actriz nunca ha deseado dañar a nadie con “su religión”.

“Mi mamá no le hace brujería mala a nadie, no se mete con nadie, jamás va a aplastar a alguien por medio de su religión. Su religión la protege, su religión es su fe, cuando ella no puede se va con su religión; cuando ella está dolida va con su religión; cuando ella no entiende lo que está pasando va y le pregunta a su religión, eso es la religión para mi mamá por eso es tan amante de su religión, porque se lo ha demostrado a lo largo de los años y nos ha cuidado a nosotros”, dijo.

Envió un fuerte mensaje a quienes no han investigado sobre la religión de su mamá: “Para la gente que no sabe, que no investiga y que no tiene ni idea, pues sí, que sigan diciendo que es bruja, que le tengan miedo”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO