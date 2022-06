“Vamos a sanear las instituciones”

VICTORIA, TAM.- Aun día de recibir la constancia de gobernador electo tras confirmarse su clara ventaja en los cómputos distritales, Américo Villarreal Anaya, reitera que su triunfo es irreversible y que cualquier impugnación que pudiera presentar la alianza del PAN, PRI y PRD sería improcedente.

“No hay sentido común en una situación de esta naturaleza”, sentencia, tras recordar con el recuento de votos, la diferencia a su favor se incrementó de manera considerable.

“Nuestro equipo jurídico, nuestro equipo de representación en los diferentes instancias de las mesas electorales, pues están atentos de darle este seguimiento y llegar a las consecuencias que sean necesarias, pero desde mi punto de vista, esto es irreversible”, explica para cerrar el tema.

¿Cuál es su reflexión después de una campaña que pareció muy desgastante?

Hemos tenido mucho desgaste; yo creo que van siendo circunstancias de crecimiento de situaciones inéditas en procesos electorales que nos vamos dando cuenta y vivimos en otros contextos y que sí ha sido una situación que ha dedicado tiempo y esfuerzo, y sinsabores.

El más fuerte de ellos es el señalamiento a mi familia, la guerra sucia, que también hipócritamente, falsamente, quisieron construir primero a mi persona, y que cuando vieron que no fructificaba en mi situación a mi persona, se la tradujeron a mis hijos, a mi familia y que quisieron fincarles, lo que no pudieron hacerme a mí se lo trasladaron a ellos y eso pues sí, lo lamento mucho, causó agobio en mi esposa, mis hijos, pero como lo he comentado siempre, ellos han sido gente participativa que está sumada en la voluntad de que a Tamaulipas le vaya bien y que yo aprecio mucho, aparte del gran cariño que nos tenemos dentro de nuestro hogar, de esa posición, echados para adelante y estar sumando su esfuerzo y a pesar de su condición de riesgo o de intranquilidad para que tengamos una mejor oportunidad los tamaulipecos de un buen gobierno, con el que estamos plenamente comprometidos.

¿Cómo vislumbra el proceso de transición? ¿Hay condiciones para que sea una transición, como suele decirse, “tersa”?

Pues yo creo que no va a estar tan tersa y no va a ser por parte nuestra, yo creo que vamos a estar atentos en un proceso de entrega recepción que buscaremos hacerlo de la manera más cuidadosa, más institucional y que queden realmente las bases de las condiciones en que la nueva administración toma esta responsabilidad y que quede plenamente establecido, y que eso en su momento si da lugar a señalamientos desde el punto de vista del proceder dentro de funciones de la administración pública, pues habrá las consecuencias correspondientes porque cada funcionario público que se desempeñe en un cargo sabe cuáles son los lineamientos que debe de respetar y conducirse con la probidad y la atención de las instituciones y los recursos que están para su administración correcta y sí estaremos esperando eso, que nosotros lo queremos hacer de la menor forma, más clara, más transparente, más tersa, más de diálogo, de concertación y que esperamos que la contraparte que deja esta administración del Estado de Tamaulipas, corresponda a mantenerse dentro de los cauces institucionales que se deben de respetar.

¿Tiene alguna estrategia para los primeros meses de su gobierno antes de que empiece a ejercer el Presupuesto del 2023?

Dentro de los programas que tenemos y hemos hecho propuestas para desarrollar políticas públicas para el Bienestar Social de grupos vulnerables y proyectos de desarrollo sustentable, grandes obras de infraestructura hasta las puntuales en diferentes municipios para el beneficio de la sociedad, lo más importante será sanear nuestras instituciones, que el Estado vuelva a tener y esté fincado en instituciones sólidas que estén dentro de su marco legal para la función de corresponder y servir a la sociedad, un estado que no tiene instituciones fuertes y sólidas en las que esté anclado en las que estén sus cimientos para poder comenzar a conducir y progresar el desarrollo, pues es un estado que estará siempre tambaleándose.

Le va a tocar por lo menos los primeros meses, gobernar con una Fiscalía ajena, heredada, ¿le va a complicar este primer período en términos de gobernanza?

Yo creo que mientras que nos estemos manejando bajo los principios de ley, como hemos dicho siempre, por eso existen las normas, los principios, las situaciones establecidas en el contexto legal y como decíamos platicando con los empresarios en alguna ocasión les digo ‘ustedes nos van a entender bien en los principios del sistema de calidad se puede decir para tener eso, pues todo lo que hago está por escrito y todo lo que está por escrito es lo que debo hacer, quienes nos desempeñamos en los diferentes ámbitos de la Constitución de un estado, dentro de los ámbitos legislativo, Ejecutivo y judicial tenemos esos principios, lo que tienes que hacer es lo que está escrito en la ley y todo lo que está escrito en la ley es lo que tengo que hacer y si hay desviaciones de uno u otro, tendrán los señalamientos correspondientes’.

Aunque recuperaran el control del Congreso, no cuentan con la mayoría calificada la bancada de Morena .¿Le resultará difícil gobernar con un Congreso así de dividido?

Yo creo que las propuestas que debemos de establecer que tiene la facultad del Ejecutivo del Estado demandará iniciativas o mandado puntos de acuerdo que deben de ventilarse en el ámbito legislativo, estaremos enviando circunstancias que serán de conocimiento de la sociedad; la democracia y la forma de participación electoral ha tomado una decisión del rumbo que le quiere dar a la próxima administración y que vamos a buscar trabajar en las condiciones que coincidimos y sobre esas comenzar a progresar, en las que no sea así para eso es la política, para sentarnos, tener acuerdos, tener conciliación de los diferentes puntos de vista y buscar nuevas áreas de oportunidad en que se acuerde para seguir progresando y eso será parte de nuestra voluntad para que en conocimiento de la sociedad sepamos cuál es el rumbo y creo que no debe haber ni faltar diputados que estén en el acuerdo de que queramos tener una sociedad que se conduzca con la verdad, con la justicia y la honestidad.

¿Ve esa posibilidad con los diputados panistas?

Pues yo creo que si no están de acuerdo con estos principios, imagínate, que quede en evidencia que no están en una situación en que vamos a ver transparentemente cuál es la verdad que hay sobre el manejo de los recursos o la honestidad.

Pensando en la austeridad como uno de los emblemas de la cuarta transformación, ¿está pensando en reestructurar el aparato de Gobierno?

Hasta este momento no se ha planteado, viendo la dimensión de la cantidad de trabajo que se hace en algunas de las secretarías y decir que las vamos a fusionar para que esto disminuya la carga administrativa, creo que ahí no está el problema.

Creo que el problema está en mejorar la eficiencia y la eficacia.

Cómo se manejan y cómo se desempeñan y que se hagan efectivamente y que se haga una evaluación también de las circunstancias de la gente que está realmente en la operación de estas instituciones que por ahí nos han mencionado, que de repente tenemos varios fantasmas, no que están cargados en nómina pero que no están en una situación realmente operativa y que tengan toda la confianza a quienes se desempeñan en las instituciones y en las diferentes secretarías que vamos a dignificar el trabajo del servidor público de las instituciones de Tamaulipas y que van a ser respetados sus derechos laborales y sus prestaciones, y que vamos a trabajar en conjunto por dar un buen servicio y una buena atención a los tamaulipecos y tamaulipecas, porque esa es la función de las instituciones y las secretarías que tiene una administración para el servicio y la atención de la ciudadanía, y que la vamos a hacer eficaz y eficientemente y que algunas propuestas que sí tuvimos, a lo mejor tener ahí un Instituto de para la Inversión social y de la Sostenibilidad, el que podamos considerar a lo mejor un cambio de nombre con algunos de los principios de mayor certeza a la capacitación en derechos humanos, en mayor grado de inteligencia, en una coordinación logística más eficiente en una Policía Estatal que le podríamos poner una Guardia estatal y que esté cuidando también la dignificación de los policías que ahí se desempeñan, con un trato digno, con salarios justos y prestaciones de acuerdo al riesgo y responsabilidad que les exigimos.

¿Qué mensaje le daría a la burocracia estatal que sexenio tras sexenio entra en la incertidumbre de su situación laboral?

Que estén con toda la certeza de su trabajo, muchos de ellos tienen sus prestaciones y son trabajadores sindicalizados con sus derechos, sus prestaciones, con sus primas de antigüedad y serán respetados para que puedan seguir desempeñando su labor y que se sumen solidariamente y activamente a un Gobierno que también estoy seguro, ellos participaron con su sufragio para que esté ahora en la oportunidad de servir y que lo hagamos con esos principios de probidad, de honestidad, de lo que nos caracterizó que fue lo que nos comprometimos a que quienes estén en la función pública deben de tener una vocación de servir con amor a Tamaulipas y a la sociedad tamaulipeca con disposición de servicio.

¿Cómo hacerle para que Tamaulipas, que es un estado que genera mucho interés desafortunadamente entre los grupos delictivos, se quite ese estigma de estado inseguro?

Yo creo que tenemos que seguir teniendo el apoyo y el desarrollo de los diferentes campos de la sociedad, en mi concepto, la situación de la seguridad no es un gasto, es una inversión.

¿Por qué invertir en seguridad?

Nos va a dar la tranquilidad, quitarnos este miedo y que volvemos a decir que empresarios locales, nacionales o internacionales acudan a nuestras fronteras, las diferentes áreas que tenemos, el propósito de convertir a Tamaulipas no en una estado de economía primaria, sino darle valor agregado a todo lo que aquí se da y se puede hacer y crecer en la pesca, en la agricultura y la ganadería, en la industria de la maquila, que no sea de partes y no sea de artículos terminados.

En fin, hay una gran oportunidad y que en ese sentido, le demos seguridad para que exista ese grado de inversión, como decíamos, con una policía capacitada en derechos humanos, en inteligencia, en innovación, con respeto a sus prestaciones, pero por el otro lado, el cambio, la transformación, la esperanza, la participación de una democracia y participativa, también de una sociedad colaborativa y estimulemos la construcción de la paz y que mediante el procedimiento de educación, de fomento al deporte, a la cultura, las actividades artísticas, a renovar nuestros espacios de convivencia social y hacer programas de integración, y con buenas oportunidades de trabajo y salario, reintegrarnos, que seamos una sociedad que nos ayudemos a construir paz.

¿Seguirá contando con las mesas de seguridad, por ejemplo?

Completamente, son una situación exitosa; Tamaulipas y nuestros amigos en Tampico, tienen una gran experiencia, fue donde se organizaron y hay gente muy valiosa en el conocimiento de este proceso, yo lo he mencionado, que lo que yo considero nada más en estas mesas de seguridad que yo ampliaría a una esfera más multidisciplinaria la participación de la gente que se sienta en el análisis de los problemas, de los agravios sociales o delincuenciales que se pueden presentar para que no sea únicamente de fuerzas de seguridad y de control y de acotación de los problemas de inseguridad que se están dando, sino también lo hemos comentado en esas mesas, en mi opinión, y procuraré justificar y argumentar para que así sea, debe de haber antropólogos sociales, debe de haber sociólogos, debe de haber psicólogos para que se esté analizando también en un entorno de los acontecimientos que se están dando regionalizados.

¿Por qué?, ¿qué grupo etario?, ¿en qué condiciones exactamente?

Y somos médicos y sabemos que si bien es importante la atención del problema para recuperar la salud o disminuir el grado de incapacidad o lesión que nos provoca, lo mejor es la promoción de la salud o la prevención de la enfermedad, entonces yo creo que en esas mesas nos hace falta incluir gente que tenga una visión de su formación profesional en que pueda sugerir y ver acciones que prevengan la prevención del acto delictivo, inclusive que sugieran la promoción de una construcción de paz.

¿Su equipo de trabajo será un equipo plural, será un equipo conformado de personas que simpatizan con los ideales de la cuatro T, le abrirá la puerta a figuras emergentes o ciudadanas?

El compromiso es de paridad, de tamaulipecas y tamaulipecos, capaces con conocimiento y experiencia en el área en que se les va a dar una responsabilidad, honestos y leales a un principio de humanidad, de humanismo, de Derechos Humanos y la búsqueda del bienestar y desarrollo social, amor por nuestro estado y por nuestra gente, ese es el compromiso y afortunadamente en Tamaulipas hay lo principal: gente, tamaulipecas y tamaulipecas muy valiosos que tenemos de dónde echar mano para conformar un gabinete con estas características.

Por Miguel Domínguez