Américo llama a la unidad y la reconciliación

TAMAULIPAS.- Tras recibir la constancia de mayoría como gobernador constitucional de Tamaulipas para el periodo 2022-2028, Américo Villarreal Anaya, convocó a la unidad, la participación y conciliación.

“Convoco a que podamos convertir esta victoria en las urnas, en la victoria de la transformación definitiva, que traiga prosperidad, justicia, seguridad y felicidad a este gran estado que tanto queremos”.

Es tiempo, dijo, “que con voluntad y trabajo, gobierno y sociedad, en una gran unión y cooperación, trabajen para un mejor mañana en Tamaulipas”.

El Consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charré, entregó la constancia que acreditan al Doctor Américo Villarreal Anaya como gobernador electo.

Acompañado por su esposa, María Santiago de Villarreal, su hija María Villarreal Santiago, sus hermanas Mónica y Luz Adriana y Oralia, así como los presidentes de los partidos de la coalición y alcaldes morenistas, Américo Villarreal agradeció a los integrantes del Ietam, asegurando que se trató de un proceso legal, confiable, en igualdad de condiciones para los tres candidatos que participaron en el mismo.

“Ser depositario de la confianza mayoritaria de las y los tamaulipecos, me obliga a cumplir, a entregar resultados y a estar a la altura de los anhelos, en un futuro distinto y mejor, que nutrieron y llenaron de energía la campaña; no les fallaré”, señaló.

Agregó que el acto protocolario de entrega de constancia, debe dar paso a una transición ordenada, rigurosa, eficiente, como lo establece la ley para la entrega-recepción.

“Esperamos entendimiento, colaboración y responsabilidad dentro del proceso, que se rindan cuentas claras sobre los recursos bienes que el pueblo confió a cada dependencia del Ejecutivo”.

Villarreal Anaya se comprometió a transparentar cada acción, “la sociedad estará informada puntualmente en el desahogo de este proceso, será parte sustantiva de la recuperación de las instituciones del gobierno de Tamaulipas, para ponerlos al servicio de las y los tamaulipecos”.

Y envió un mensaje a los tamaulipecos, “gobernaré nuestro estado con toda fidelidad a principios de las máximas de la Cuarta Transformación, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, serán norma obligada en mi conducta y en la de aquellas personas que me acompañen en esta responsabilidad”.

El gobernador electo de Tamaulipas, se comprometió a gobernar con el referente del desempeño de sus padres, Beatriz Anaya y Américo Villarreal Guerra, ex gobernador de Tamaulipas, “quien sirvió desde el mismo cargo, con un profundo amor a Tamaulipas.

Finalizó diciendo que, a partir del 1 de octubre, jurará cumplir y hacer cumplir la Constitución de Tamaulipas, “gobernaré los próximos seis años con estricto apego a nuestra constitución, a nuestras leyes”.

Se dijo consciente de que la tarea por venir como gobernador del Estado, es grande y compleja, “hemos conseguido solo el primer paso, porque en adelante debemos emprender el cambio más profundo y verdadero de nuestra historia reciente”.

Agregó que desde el gobierno hará la parte que les corresponde para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, “pero necesito la energía, la determinación y la enorme capacidad de toda la sociedad tamaulipeca”.

Al concluir el acto en el IETAM, simpatizantes y militantes, ya lo esperaban a las afueras del Instituto Electoral para felicitarlo y mostrarle su apoyo, en la tarima se encontraban el delegado de Morena en Tamaulipas, diputados federales, locales, senadores, así como alcaldes y representantes de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo.

El gobernador electo, agradeció de nueva cuenta la valentía de quienes lo acompañaron en el proceso y jornada electoral, en que, “quedó demostrado el rumbo que queremos dar a este hermoso estado en que vivimos”.

Ahí, leyó el acta que minutos antes habría recibido de manos del Consejo General del Ietam y que lo acreditan como gobernador de Tamaulipas para el periodo 2022-2028.

Villarreal estuvo acompañado por alcaldes de Morena como Carmen Lilia Canturosas, Mario López, Armando Martinez, Nataly García y Adrián Oseguera.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón