“Plagas bíblicas”,dejan daños por3,700 mdp al agro

TAMAULIPAS.- Existen más de 30 plagas que anualmente enfrentan los productores, tan perjudiciales que representan pérdidas económicas por casi 3 mil 700 millones de pesos, según recuento de organizaciones agrícolas y gubernamentales.

Una de las plagas que recientemente se estuvo combatiendo es la “Langosta”, que en los primeros meses del año atacó varios cultivos en municipios del sur y centro del Estado, con afectación a casi 12 mil hectáreas.

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, detalló que se reforzó la Campaña contra la Langosta, luego que se registró su ingreso a los municipios del sur.

Ariel Longoria, titular de la dependencia, dijo que la plaga afectó 10 municipios de la zona sur donde causó daños en 5 mil 285 hectáreas, principalmente en los municipios de El Mante, con afectación de 2 mil 455 hectáreas; González mil 21 hectáreas; Xicoténcatl, 280 y el resto en Altamira y Gómez Farías.

Lo más drástico se registró en el centro del Estado, luego que la sequía provocó que esa plaga se extendiera a las zonas citrícolas donde dañó 6 mil 616 hectáreas en los municipios de Güémez, Padilla, Hidalgo y Casas.

Por ello, se emitió una alerta y se instruyó al personal técnico para atender los predios reportados, dónde se intensificaron las labores de exploración e identificación de áreas afectadas.

Lo peligroso de esas especies es que puede alimentarse de 400 especies de plantas y comer hasta 100 toneladas de hojas verdes en un solo día por lo que causan daños importantes.

Afortunadamente el Comité Estatal de Sanidad Vegetal frenó el avance de la plaga.



Pérdidas de 3, 600 mdp por el Dragón amarillo

Actualmente la citricultura en Tamaulipas enfrenta 6 plagas: Dragón Amarillo, Mosca Prieta, Mosca de la Fruta, Minador, la Negrilla y Escama Blanca, situación que afecta el 30 por ciento de 600 mil toneladas de naranja que se producen en el Estado.

Hugo Pedro Ramos, integrante de la Unión de Ejidos Citricultores del Municipio de Güémez, dijo que anualmente la producción de esa fruta va a la baja por el ataque de plagas.

“Este no ha sido un buen año, ya que primero fue la Langosta y después otras plagas principalmente el Dragón Amarillo de los cítricos, que afecta al árbol de naranja, donde provoca daños al 30 por ciento de la cosecha”.

De cada 10 toneladas de naranja que se vende en bodegas, un 30 por ciento se regresa luego que la fruta está afectada por la plaga del Dragón Amarillo, que origina que el fruto se seque y no dé jugo, mientras que el árbol muere.

“Si lo resumimos en números con un precio regular de 2 mil pesos la tonelada, y se producen por año 600 mil en el Estado, esta actividad genera ganancias por más de 12 mil millones de pesos, en beneficio de más de 10 mil productores; pero al registrar una pérdida del 30 por ciento se estima que se dejarán de recibir este año 3 mil 600 millones de pesos”.

El impacto por afectaciones de plagas es muy fuerte, luego que cada vez existen más árboles dañados en los municipios de Llera, Güémez, Victoria e Hidalgo principalmente.

También hay otras afectaciones como plagas de la negrilla, mosca de la fruta, mosca negra entre otras que afectan la producción en las huertas.

“Ello sin contar los daños que provocan año con año, siniestros como heladas o fuertes sequías que se registran en la zona centro del Estado como ocurre en este año”, agregó Hugo Pedro Ramos.

Debido a la falta de agua en la zona del Carmen-San Juan, se tuvo que racionar para riego, luego que el río Purificación que es el principal afluente del que se toma para irrigar las huertas citrícolas bajó considerablemente su corriente.

“El riego para huertas se racionó con la finalidad que a todos los productores de la región les tocará un poco de agua porque no había suficiente por la ausencia de lluvias en la región”, concluyó.

Palomas de ala blanca, se “comen” 70 mdp al año

Desde que los cazadores cinegéticos dejaron de venir en 2010 a la fecha, la paloma de ala blanca se convirtió en un dolor de cabeza para productores de sorgo del norte de Tamaulipas, luego que estas aves se comen al año, hasta 70 millones de pesos de sus ganancias.

Productores agrícolas de la región de San Fernando, estiman que anualmente miles de palomas llegan en temporada de cosecha a alimentarse del sorgo que está a punto de ser cosechado, por lo que se estima que consumen 20 mil toneladas por temporada de cosecha.

Productores de sorgo de la región indican que las palomas de ala blanca ya son consideradas una plaga luego que enormes parvadas atacan ese cultivo.

Jorge Camorlinga Guerra, ex secretario de organización de la Liga de Comunidades Agrarias en Tamaulipas, alertó que las pérdidas económicas son cuantiosas pues provocan daños económicos por más de 70 millones de pesos.

“Aunque esa cifra es una estimación ya que puede ser más, según el precio del sorgo por tonelada. El problema existe, luego que en municipios como San Fernando, Abasolo, Jiménez, Méndez, Cruillas y Burgos, abundan las palomas, que se han convertido en una preocupación grave para los compañeros”, afirmó.

La multiplicación de aves se debe a que desde hace tiempo no existe actividad cinegética, por lo que se ha vuelto una plaga en la zona norte de la entidad, donde las poblaciones de esos animales crecen sin control.

“Anteriormente llegaban 10 mil cazadores a la temporada de ala blanca y los productores dejaban parte de la cosecha en sus ranchos para que acudieran a cazar, lo que permitía a los agricultores tener otros ingresos extras, pero vino el problema de la inseguridad y los cazadores no volvieron por lo cual creció el número de palomas en exceso y ahora se han vuelto una plaga”, lamentó Camorlinga Guerra.

El principal alimento de esas aves es el sorgo, porque están acostumbradas a consumirlo, sobre todo, cuando hay abundancia, por lo que habrá una merma considerable en la producción por hectárea.

Por ello, se han activado acciones por parte de los productores, como el uso uso de espantapájaros o con cohetes, pero se requiere mucha gente para su implementación.

Otros productores han optado por la compra de semillas mejoradas antipajaros, pero tiene un precio más alto que la normal, por lo que no todos pueden adquirirla.

“Esa semilla, lograron mejorarla con un olor o sabor que no es agradable para los pájaros, por lo que no la comen, pero no está al alcance de todos por lo que es difícil adquirirla y más ahora que no existen apoyos para la agricultura”, subrayó.

Pulgón y gusano otras plagas del sorgo

A consecuencia de la sequía aparecen otras plagas en las zonas agrícolas del norte que afectan cultivos como

sorgo y el maíz, entre ellas destaca el pulgón amarillo del sorgo y gusanos medidor y soldado que afectan el grano rojo como al maíz, lo que causa daños por más de 30 millones de pesos.

Ramón Hernández, productor de sorgo en Matamoros, dijo que ser agricultor no es nada fácil, porque tienen que enfrentarse no sólo al mal tiempo, sino también a plagas y a bajos precios de granos.

Dijo que las plagas suelen aparecer principalmente por la sequía, mientras que otras son cíclicas como el pulgón amarillo y el gusano que salen cuando casi está espigando el sorgo, y el daño es mayor.

Por ello, organizaciones de productores han implementado programas de apoyo desde la donación de insectos benéficos para controlar esas plagas, y la recomendación de plaguicidas que son más eficaces para el control de esos animales que ponen en riesgo la producción.

Por Antonio de la Cruz

EXPRESO-LA RAZÓN