Hombre golpea a su esposa en plena boda

UZBEKISTÁN.- En redes sociales se hizo viral el indignante video grabado durante el brindis de una boda en Uzbekistán. Los recién casados estaban en el escenario cuando el novio furioso golpeó a su nueva esposa en la cabeza ante la mirada de todos los asistentes.

La pareja estaba jugando ante sus invitados y al final ganó la novia, sin embargo, esto no parece gustarle a su esposo y sin más, la golpea tan fuerte con el puño que la hace inclinarse hacia adelante. La música no para de sonar, pero los invitados quedaron todos en silencio.

Luego, la joven, sorprendida y angustiada, se llevó la mano a la cabeza para luego tomar su vestido blanco y abandonar el escenario con ayuda de otras dos mujeres que estaban ahí.

El novio permaneció frente a todos, como si nada hubiera pasado, a pesar de que después de que agredió a su esposa toda la multitud se quedó en silencio; incluso el padrino que estaba junto a él también se sintió incómodo y prefirió “distraerse” con el celular.

El video evidentemente causó indignación pero lo cierto es que se puede apreciar que ninguno de los asistentes hizo algo para defender a la novia; de acuerdo con el Daily Mail, hasta ahora no se sabe qué pasó después de que el hombre uzbeko golpeara a su nueva esposa en plena boda.

Another #wedding in #Uzbekistan. Another man-child. Another slapped bride. ???? pic.twitter.com/u7kufTO0xu

— ???????????????? Emma ???????????????? (@TheCynicalHun) June 13, 2022