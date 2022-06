La ‘Combi del Saber’ del Profe Paco cambia de sede

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La internacional “Combi del Saber” hoy toma ruta hacia otros destinos, después de 5 años de permanecer junto a su creador, el profe Paco Montelongo, en la escuela primaria “Alberto Carrera”, cambian de sede y dejan atrás historias y vivencias educativas únicas de ciudad Victoria para el mundo.

Su nuevo destino es el ejido “Congregación Caballeros”, allá en la escuela primaria “Mártires de la Revolución”, donde la biblioteca móvil y los proyectos de enseñanza sobre ruedas qué el docente implementó en la capital de Tamaulipas, tendrán más experiencias con el alumnado de aquellas zonas campestres.

Este cambio se da en medio de una inconformidad entre padres de familia de la Alberto Carrera, pues en manifestación solicitaban que el maestro Paco no dejara la dirección de dicho centro educativo, pues llegó a impulsar la educación de esa zona a grados nunca antes vistos.

Sin embargo todo obedecía a un debido proceso de competencia por la clave de dirección del turno vespertino de dicha escuela, sin arbitrariedades u órdenes “maliciosas” por parte de la Secretaría de Educación Tamaulipas (SET) tal y como se manejó en redes sociales.

“Una maestra llega a la dirección como parte del concurso para esa clave, está vez no fuimos beneficiados y no hay problema, me tocó ahora en el ejido Congregación Caballeros, y para allá nos vamos creo la escuela de llama Mártires de la Revolución”.

“Pero pues los padres de levantaron inconformes ante esto, pero así es esto, esperamos que esta (manifestación) no suceda en aquella escuela”, dijo entre risas el profe Paco Montelongo.

Fue en el 2017 cuando el proyecto de la “Combi del Saber” inició en el centro educativo ubicado en el 10 ceros Allende, con el objetivo de dar transporte gratuito a los alumnos que en ese entonces eran muy pocos, pues aún no había la motivación de los padres del sector para inscribir a sus hijos en ese plantel.

Después de todo el trabajo de Montelongo, el alumnado creció y su escuela también, llegando a ganar premios estatales por su altruismo, menciones y reportajes en medios nacionales y también el modo de llevar la Educación.

Hoy su proyecto estará en pausa, pero se reactivará seguramente para seguir brindando educación de calidad a los niños Tamaulipecos.

