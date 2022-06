Baja presión inhabilita uso de hidrantes: Protección Civil

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La coordinación de Protección Civil municipal señaló que debido a la baja presión que existe en la ciudad es imposible hacer uso de los hidrantes para llenar los camiones o pipas de bomberos.

Pese a esto afirmó no haber tenido problema para atender ningún siniestro, ya que en su lugar hacen uso de las diferentes garzas de la ciudad y pozo de agua que existe en la estación señalo Livio Cesar Flores.

“Tenemos tiempo de no utilizarlos porque no se ha dado la urgencia o situación pero también tenemos el problema de lo que es la presión del agua entonces mientras no tengamos el agua suficiente haremos uso de los pozos”.

El coordinador señaló que está programado un conteo para saber cuántos hidrantes existen realmente en ciudad Victoria ya que se sabe que hay uno en cada lugar donde exista un gran número de personas como los centros comerciales pero no cuantos de estos aun funcionan.

Señaló que además de los pozos cuentan con apoyo de las pipas del gobierno del estado y algunas de la iniciativa privada que facilitan el líquido cuando hace falta.

Así mismo esperan que las lluvias aumente el flujo de agua y presión.

“Te puedo decir que en lo que va de la administración no los hemos utilizado, desde octubre al día de hoy, ni nos hemos metido porque sabemos que no van a funcionar por la falta de presión”.

Afirmó que hasta el día de hoy no han sufrido escasez de agua para atacar a todo incendio que se presenta ya que señala cuando ocurre un siniestro se utilizan los camiones municipales y o piden ayuda al gobierno estatal e iniciativa privada.

Por Raúl López García