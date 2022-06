Zoom ¿anticonstitucional?

TAMALIPAS.- En donde la situación parece no cambiará y por el contrario habrá de proseguir el circo y con ello las payasadas, es en el Congreso del Estado cuyo Presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado panista FELIX GARCIA AGUIAR “el moyo” prometió acabaría con esa jettatura endilgada sin embargo como se puede observar no tan sólo no terminó el show sino va en franco aumento.

Las reyertas entre las dos facciones más importantes la del PAN y la de MORENA siguen dándose bajo cualquier circunstancia, dejando a un lado los verdaderos temas legislativos para mejor ocasión.

Esta vez los panistas acusaron a los morenistas de reventar por enésima ocasión la sesión celebrada el pasado lunes sin que, según ellos, tuvieran motivo para hacerlo.

Por su parte la banda de los morenos señalan a sus opositores políticos de no notificarlos y convocar sesiones sospechosamente el lunes y días posteriores así como también de querer “madrugarlos” con temas no discutidos previamente es decir, los acusan de aplicar un albazo, y que todo se trata de no dejar que la mentada 4T avance en el congreso.

El fondo de todo este asunto es que el panismo en pleno pretende continuar aplicando toda clase de candados para que los morenos no les tumben, todos los que han creado hasta ahora son en favor de sus intereses políticos y de grupo, en pocas palabras para proteger y que no se investigue a los cupuleros de su partido de posibles actos de corrupción, entre otras muchas cosas.

El tema es insostenible por decir lo menos, ahí ocurre de todo menos trabajo legislativo entre los que buscan nuevamente el poder y los menguados, en este caso, los panistas y sus satélites.

El caso es que los y las diputadas de ambos partidos hacen de todo como el bloque panista que hasta “sesionó” vía zoom y que, de acuerdo al bando opositor este hecho es absolutamente inconstitucional.

Mientras todo este circo continúa el representante de la super mini bancada del PRI EDGAR MELHEM SALINAS sigue meciéndose en la hueva absoluta sin decir nada menos hacer algo vaya ni para salvar lo queda de dignidad si es que aún le queda algo, en fin.

En tanto el ayuntamiento que preside el alcalde LALO GATTAS BAEZ intensificó su programa de mejoramiento de vialidades en diversas colonias fraccionamientos y en distintas calles y avenidas de la ciudad, donde a través de la Secretaría de Obras Públicas culmino la pavimentación con concreto hidráulico las calles 29 Berriozábal y Expropiación Petrolera del Fraccionamiento Sierra Madre.

Asimismo se rehabilitaron con pavimento asfáltico decenas de calles del primer cuadro de la ciudad entre las que están el nueve Allende al Boulevard “Luis Echevarria” del nueve al veinte Matamoros y del diez Hidalgo a la calle Guerrero.

Igualmente cuadrillas de la referida dependencia realizaron trabajos de rehabilitación en las colonias Mainero, Pedro Sosa, Chapultepec, FOVISSSTE, Barrio de Pajaritos, entre otras muchas calles y colonias de la ciudad.

Desde luego que este hecho contrasta y mucho como el nulo trabajo realizado por la anterior administración municipal encabezada por XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI y PILAR GÓMEZ LEAL que si algo dejó fue solo desolación y corrupción a gran escala y de ello hay, constancia.

Tampoco escapa de la ineficiencia de parte de la Secretaría de Obras Públicas del Estado a cargo de CECILIA DEL ALTO LOPEZ que igualmente poco o nada hizo pese a que ella anunció una millonaria inversión en la capital precisamente en pavimentacion y rehabilitacion de calles y avenidas, trabajo que jamás se vio y de ello miles de ciudadanos capitalinos pueden dar fe.

Por cierto tanto el ex edil victorense GONZALEZ URESTI y la misma Secretaria del ALTO LÓPEZ se encuentran en la mira de las autoridades fiscalizadoras, el pésimo trabajo desarrollado no se justifica pues fueron miles de millones los que presuntamente fueron dilapidados y malversados, del hecho existen infinidad de evidencia, cuestión que se les dé una mínima rascadita y eso puede suceder en los meses por venir, al tiempo.

En la misma situación se encuentra la Secretaría de Salud Estatal GLORIA MOLINA GAMBOA a quien se le ha evidenciado en múltiples ocasiones por aplicar de manera oscura el presupuesto en medicamentos e infraestructura principalmente.

Asimismo la referida funcionaria tiene cuentas pendientes presuntamente en la elaboración de contratos de personal médico que cobraba pero que al parecer jamás desempeñó su labor, en el ajo las direcciones del jurídico y de Recursos Humanos.

En otra cosas la autoridad de salud en el estado ha confirmado el primer caso de la llamada viruela del mono en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dicen se trata de una mujer de 21 años de ocupación ama de casa y que presenta idénticos síntomas de la contagiosa enfermedad.

Por lo pronto aseguran las autoridades sanitarias que se aplicaron todos los protocolos de salud, aguas asi inicio el contagio del mortal COVID 19.

Correo: maguilar96@hotmail.com