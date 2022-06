Ahora será más fácil

CBP anuncia la opción de navegar en español en la Aplicación Móvil de CBP OneTM para los servicios relacionados con el I-94 mejor conocido como “el permiso”

¿Cuál es el anuncio?

Las sugerencias de miles de viajeros fueron escuchadas. El servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció que los usuarios de la aplicación móvil CBP OneTM tendrán la opción de seleccionar una versión en español para mejorar la experiencia para presentar solicitudes o recuperar versiones electrónicas de las I-94 y así facilitar los viajes internacionales a los Estados Unidos.

¿Qué es el CBP OneTM?

CBP OneTM es una aplicación móvil que sirve como único punto de entrada para que los viajeros e interesados accedan a los servicios y aplicaciones móviles de CBP. La aplicación guiará a cada tipo de usuario a los servicios adecuados en función de sus necesidades, a través de una serie de preguntas intuitivas.

Hay que saber que, el CBP OneTM I-94 es una aplicación móvil que ofrece las mismas funciones del sitio web I-94 de CBP, proporcionando así, una forma más conveniente para que los viajeros puedan:

1.-Aplicar para el formulario I-94 hasta siete días antes de su llegada.

2.-Revisen su historial de viajes pasados.

3.-Verifiquen la fecha de vencimiento del I-94 4.- Descargar su I-94 electrónico desde su dispositivo móvil.

¿Qué es el I-94?

El Formulario I-94 es el registro oficial de llegadas y salidas emitidas a todas las personas que ingresan a los Estados Unidos, excepto ciudadanos estadounidenses, visitantes extranjeros que regresan, visitantes extranjeros con visas de inmigrante y la mayoría de los ciudadanos canadienses que visitan o transitan por los Estados Unidos.

Los visitantes extranjeros también pueden usar el formulario para ajustar su estatus o extender su estadía mientras están en los Estados Unidos, pero estos últimos deben salir de los Estados Unidos en o antes de la fecha de salida indicada en su I-94.

Otros usos de I-94

El formulario I-94 también sirve a aquellas personas que deben probar su condición de visitante legal a empleadores, escuelas y/o universidades o agencias gubernamentales y pueden acceder a la información de su registro de llegada y/o salida de CBP desde CBP OneTM o en el sitio web I-94.

¿Viajeros en avión o barco?

Los viajeros aéreos y marítimos, a quienes se les emite el I-94 automatizado durante el proceso de admisión en el puerto de entrada, también pueden usar la aplicación para verificar su historial de viajes, para verificar la fecha de vencimiento del I-94 y para obtener una prueba de su I-94 electrónico.

¿Cómo se descarga la App?

CBP OneTM se puede descargar de forma gratuita desde la Apple App Store o en Google Play. Pero hay que saber que el costo para solicitar un I-94 usando la aplicación móvil es de $ 6 USD, y es el mismo costo en el sitio web de I-94 o al llegar a un puerto de entrada terrestre.

¿CBP me puede negar el PERMISO?

La respuesta corta es SI, sea hecho por la App, o en forma presencial arribando por puerto terrestre, aéreo o marítimo. Hay que recordar que bajo la ley, una visa NO garantiza la entrada a los Estados Unidos, con la puesta en marcha de los trámites en línea eso NO ha cambiado.

Sin embargo, un turista legítimo que respeta las leyes estadounidenses, y no ha cometido violaciones a los términos de su visa y sus pasadas admisiones, NO debería tener temor a NO ser admitido.

El trabajo de CBP es admitir a quienes cumplen con los requisitos.

Por Gabriel Galván