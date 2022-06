Cuidado con el uso de criptomonedas

Las criptomonedas se han vuelto el instrumento de moda para invertir, no obstante, desde sus inicios ha generado una serie de dudas respecto a su uso y confiabilidad. Para poder comprender un poco sobre este activo lo primero que se debe tener en cuenta es que las criptomonedas son monedas digitales que brindan una transferencia digital de valor entre personas sin requerir de una entidad central, como Banco de México o algún otro banco de otro país, para darle valor.

El surgimiento de las criptomonedas se da bajo la concepción de que no haya juez ni parte para validar una transacción, sino que exista una red descentralizada que esté basada en reglas del sistema misma y que todos los participantes conocen, sin excepción. En 2009, se llevó a cabo la primera transferencia digital con Bitcoins, cuyo origen se da con base en ciclos computacionales y con reglas que el mismo sistema digital provee.

Este tipo de activos han experimentado un crecimiento al alza, aunque con muchas reservas por parte del sistema financiero formal, ya que se consideran como especulativas y arriesgadas puesto que no se basan en nada, y no hay ningún activo subyacente que actúe como ancla de seguridad, tal como lo ha afirmado la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Esta situación arriesgada y especulativa sucedió esta semana, cuando se registró que las criptomonedas han comenzado a moverse con respecto al mercado financiero. Estos movimientos comenzaron a generar caos y dos plataformas de criptodivisas registraron actividad, no obstante, la plataforma Celsius, una de las más importantes en el tema de monedas digitales y principal actor de este sistema, decidió impedir la salida de capital de sus inversionistas, el traspaso o la conversión de este activo, acción se conoce como “corralito”, aunque no fue la única empresa que recurrió a esta práctica.

Esta caída en las monedas digitales perdidas en menos de 24 hora de alrededor de 16% promedio, lo que significa que aquellas inversiones en criptomonedas han perdido su valor alrededor del 66% a 75% de acuerdo con la moneda digital en la que se haya invertido.

Otro aspecto que preocupa es El Salvador, país que adoptó al bitcoin como moneda de curso legal, puesto que esta nación ha perdido aproximadamente la mitad del valor de su inversión por la extrema volatilidad del activo. Esta situación ha orillado a Moody’s, calificadora crediticia, a recortar la calificación del país centroamericano ya que se considera que de ser verdad la cantidad de bitcoins que tiene el país tenga que recurrir a una restructuración de deuda.

Esta narrativa demuestra que las criptomonedas son un activo de inversión plagado de especulación y cuyo es riesgo es altísimo para aquellos inversores que no conocen o no terminan de comprender la funcionalidad de las monedas digitales. Es por tal motivo, que al momento de decidir invertir en algún instrumento financiero se debe conocer y entender el comportamiento de los activos en los que se invierte. Recuerda que cuidar tus inversiones es cuidar tus finanzas familiares.

Por Angélica González