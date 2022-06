Shakira manda mensajes sobre su vida en Don’t You Worry

Ya nos quedó claro que para encontrar las respuestas a la vida de Shakira hay que leer y escuchar sus canciones, y obvio traemos información nueva porque este viernes 17 de junio, Shak estrenó el tema “Don’t You Worry” de la mano del grupo The Black Eyed Peas y David Guetta, de donde sacamos la frase “con la cabeza en alto y ojos abiertos” que bien podría ser una señal de cómo está de ánimo la colombiana. Pero no es la única frase que nos llamó la atención.

Atrás quedaron los años en los que Shakira le cantaba al desamor con baladas, ¡no!, ahora la mamá de dos niños ha optado por los géneros urbanos o con este último tema, “Don’t You Worry”, al electrónico.

¿Qué dice la canción?

Para empezar el título traducido en español es “no te preocupes”, guiño que podría hacerle Shakira a sus fans sobre su estado de ánimo. Además, la compositora agrega que “todo va a estar bien”, y sí, suena trillado, pero tiene toda la boca llena de razón.

Pero aquí viene la parte en la que creemos que se trata de una respuesta a todo lo que se ha dicho sobre ella en las últimas semanas, sobre todo después de que se filtrara la noticia de que Piqué supuestamente le fue infiel.

“Me siento muy viva, voy a vivir mi mejor vida.

Hacer solo lo que me gusta.

Tomen nota.

Estaba abajo y me levanté.

Con la cabeza arriba y los ojos abiertos.

Sigo haciéndome más sabia.

Y me di cuenta que todo va a estar bien”.

No sé tú, pero a nosotras nos suena a mensaje claro y fuerte que Shakira está iniciando un nuevo capítulo en su vida.

Cabe resaltar que diversos tabloides a nivel mundial han asegurado que Shakira y sus hijos Milan y Sasha podrían mudarse a Miami, ciudad donde la guapa mamá tiene una mansión en una zona exclusiva.

Pero eso está por verse, pues Piqué parece no amar la idea, ya que lo alejaría de sus hijos.

CON INFORMACIÓN DE ACTITUD.FEM