‘Ya estoy chocheano’; niega AMLO reelección

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó que esté buscando la reelección en el 2024, y que a pesar de que ya está “chocheando” tiene fuerzas para terminar su sexenio.

Lo anterior fue detallado por el mandatario mexicano durante la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Acambay de Ruiz Castañeda, en el Estado de México.

López Obrador dejó en claro que sigue el ejemplo de Francisco I. Madero con el principio de la no reelección, además de que no tiene apego al poder.

“Acuérdense del principio del sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, no reelección, del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, no la reelección, segundo porque hay que buscar que haya relevo generacional, y tercero, algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder, ni al dinero”, subrayó.

Durante su gira de este sábado en el Estado de México, grupos de personas le gritaron a López Obrador que se quede en la Presidencia “seis años más”, a lo cual el mandatario mexicano únicamente les sonrió y acto seguido los saludó.

Con información de López-Dóriga Digital