André-Pierre Gignac desprecia a Zidane

MÉXICO.- André-Pierre Gignac, estrella del Club Tigres, ha dicho que despreciaría si Zinedine Zidane se hiciera cargo del Paris Saint Germain.

Gignac, que es aficionado al Olympique de Marsella, club en donde jugó en su en su época en el futbol francés, no soportaría que Zinedine Zidane, uno de sus referentes, se fuera con el máximo rival.

En declaraciones a la revista francesa RMC, André-Pierre Gignac comentó: “Me dolería el corazón su esa pasara, lo despreciaría. Yo crecí con esa rivalidad. Nací cerca de Marsella, soñé jugar ahí y cuando lo hice no podía perder con el PSG”.

Al goleador histórico del Club Tigres, el que Zidane, nacido en Marsella, vuelva a Francia, “siempre será bueno, pero para dirigir al PSG… No. No lo soportaría”.

André-Pierre Gignac siempre ha dicho que por encima de Michel Platini, su ídolo siempre ha sido Zinedine Zidane.

¿Zinedine Zidane esperará a la Selección de Francia?

Los rumores hablan que el PSG, que tiene en sus filas a jugadores como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé entre otros, quiere a Zizou de entrenador.

Aunque se ve complicado, ya que Zinedine Zidane está esperando tomar a la selección de futbol de Francia, después de que termine el Mundial de Qatar 2022.

“A Zidane muchos equipos lo van a querer, es un gran técnico, pero que no vaya al París, me dolería el estómago. Ahora lo de Francia no lo veo mal, aunque será difícil igualar lo hecho por Deschamps”, dijo Gignac.

¿Cuál fue la carrera como jugador de Zidane?

Zinedine Zidane nació en Marsella hace ya 49 años. Aunque nunca jugó en el Olympique.

Debutó en el AS Cannes, para después pasar al Girondins de Bodeaux, donde jugó cuatro temporadas, y después irse de Francia para firmar con la Juventus de Turín.

Con la Vecchia Signora, el francés estuvo cuatro años para después irse al Real Madrid, donde se retiró en el 2006.