El fantasma de la reelección presidencial

Desde el primero de diciembre del año 2018 que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de este país, no ha logrado quitarse el fantasma de su reelección.

Algo que de entrada, NO SE PUEDE, en nuestro país, la constitución no lo permite, en cuanto su cargo, pero sabemos que los Diputados Federales guindas están de rodillas; obedeciendo sus órdenes como todos unos borregos, por lo que no le extrañaría que surgiera alguna propuesta para darle gusto a su “caprichito”.

En todo el sexenio, siempre se ha tenido este temor, principalmente por parte de los empresarios; de qué antes de terminar su periodo (el presidente se vuelva Crazy) y busque quedarse otros seis años más en el poder y sería una verdadera locura.

La verdad es que, hay que reconocer su apoyo a las personas discapacitadas y a los abuelitos, pero fuera de esto no ha pasado nada en el país, no hay avance, ni hay progreso, no hay obra y cada vez estamos peor.

En el tema de la generación de empleos , Andrés Manuel López Obrador , le ha quedado a deber a mucha gente, no existe ese México próspero para poder tener un buen trabajo y una mejor calidad de vida esto ha quedado totalmente en una promesa incumplida.

Hoy hasta deleitarnos un taco de queso, nos sale muy caro, todo está por las nubes, el bolsillo familiar está totalmente bombardeado.

Vemos que en materia de seguridad cada vez estamos peor en estados como Michoacán , Veracruz, Guanajuato, entre otros donde la inseguridad deja muertos , todos los días.

Estamos en un país totalmente dividido , como en las películas de policías contra ladrones , o de los buenos vs los malos , los ricos vs los pobres, hay un Andrés Manuel contra todo el mundo que lo critica y eso nos está hundiendo cada vez más.

Hacia el extranjero nos acusan como país de estar solapando actos indebidos que están generando los brotes de inseguridad, de esta manera nos ven y eso es lo peor que nos puede estar pasando.

Prácticamente la mayor parte del presupuesto la ha regalado , el presidente, a su “clientela – electorera” , en muchos programas que han fracasado , como los NINiS, el de las ex guarderías y sus famosas becas “Benito Juárez” que hasta los alumnos que se van a extraordinario la reciben y eso está muy mal .

Por todo esto preocupa y mucho que este fin de semana le hayan preguntado en Michoacán : Sí le gustaría re elegirse ( hasta la piel se me puso chinita de miedo, de terror ) porque este país no aguantaría otro sexenio más en manos de Andrés Manuel López Obrador, se tenía que decir y se dijo .

Se encontraba precisamente en la inauguración de un banco, de esos de los que él llama Bienestar, cuando alguien le dijo -lo queremos seis años más, vamos por seis años más… lo repito : Qué miedo ! En este momento, con su rostro protagonista de siempre, movió la cabeza y su dedo índice para rechazar esta propuesta, pero sabemos que lo hizo de “dientes para afuera” porque , en el fondo si le gustaría quedarse, como Don Porfirio, que no se haga !

Ojalá que esta posibilidad quede enterrada para siempre y que a nadie se le ocurra ( por favor ) volver a tocar el tema, no vaya a ser que AMLO cambie de opinión, para mala suerte de muchos! Y más con sus amigotes que tiene de Venezuela y otros países donde sus presidentes se han vuelto dictadores ( que no le falta mucho ) y se han aferrado al poder durante décadas.

Han pasado 4 años y solo faltan dos , para que se vaya , por lo que estos próximos 24 meses serán eternos para los que han sufrido la mala economía de este Gobierno.

Aquí, en este Sexenio, se han generado más pobres , más gente dependiente del “apoyo de los programas” de los abuelitos , y eso no es nada bueno. Por eso, mejor, que Andrés Manuel termine y en el 2024 se vaya a ciudad a sus nietos a gringolandia.

DE VISITA EL TRUKO Y EL GOBER

Este fin de semana el Gobernador ,Cabeza de Vaca y Cesar el “Truko” Verástegui se reunieron con simpatizantes azules en la zona sur del estado. Estuvieron , en dos eventos , conviviendo con cada uno de ellos . Recuerde : No se vale Chillar!