Hasta en 700 pesos venden garrafones de 20 litros sin agua

NUEVO LEÓN.- “¿No le pierdes?”, comentaron usuarios de Facebook a una mujer del municipio de Juárez, que a través de un grupo de esta red social ofertó garrafones sin agua a $700 pesos cada uno, aprovechando el desabasto de vital líquido que persiste en Nuevo León.

Al margen de si el negocio es real o falso, la publicación existe y ha alcanzado un gran número de reacciones y comentarios de muchas personas que se han expresado molestas, pues consideran que la presunta vendedora ha tratado de aprovecharse de la falta de agua en todo el estado.

“Vendo garrafones en $700 c/u. Sin agua. Tapa de garrafón en 120. Entrego en Los Puertos, Juárez o punto a convenir”, escribió la usuaria.

Decorando la publicación apareció una fotografía de una unidad trasladando decenas de garrafones, artículos que se han convertido en todo un anhelo para muchos regiomontanos, quienes cada vez sufren más para poder conseguirlos.

Al ver que su oferta había causado impacto, la mujer escribió “solo gente seria”, esto tal vez con el objetivo de no entrar en falsas negociaciones.

“Ni el recibo de agua me sale tan caro que este garrafón”. “Gente abusiva seguro son los que faltan en las tiendas han de ser robados”. “Es real amiga andas muy necesitada”. “Se me hace que no te dieron utilidades en tu trabajo”, fueron algunos de los comentarios que usuarios escribieron a la persona encargada de lanzar la oferta.

En Nuevo León cada día se torna más complicado todo lo relacionado al servicio y venta del agua.

Apenas el día de ayer, Agua y Drenaje notificó sobre una megafuga en el acueducto El Cuchillo, misma que propiciaba el desperdicio de 600 litros de agua por segundo.

