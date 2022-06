Mick Jagger vence al covid; confirma concierto con los Rolling Stones

ESTADOS UNIDOS.- Hace un par de semanas te contamos que los Rolling Stones tuvieron que cancelar un concierto en Ámsterdam debido a que Mick Jagger dio positivo a Covid-19.

Tras unos días totalmente aislado, el cantante confirmó hace unos momentos que está libre del virus y que mañana la agrupación británica se presentará en Milan.

Gracias por todos sus mensajes amorosos, me complace anunciarles que estaremos sobre el escenario en Milán mañana”.

See you tomorrow in Milan! pic.twitter.com/LCjKBhY8Gq

— Mick Jagger (@MickJagger) June 20, 2022