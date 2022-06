AMLO hablará con Biden de temas “místicos”

MÉXICO.- Aun cuando no está definida la fecha ni la agenda de la reunión que sostendrá con el presidente Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que hablará con su par de Estados Unidos de migración, integración económica, energía, pero también de temas “místicos”.

En su Mañanera de este martes en Palacio Nacional, dijo que prevén que el encuentro en Washington sea a mediados del próximo mes.

“Además de unos asuntos que nos importan tanto al gobierno de los Estados Unidos como al gobierno de México, que tiene que ver con nuestros pueblos, vamos a tener tiempo de conversar con el presidente Biden sobre temas que tienen que ver con el continente y con la situación en otras regiones del mundo”, detalló el mandatario federal.

Y agregó: “También hablar de experiencias que tienen que ver no sólo con lo material sino con lo místico, en el entendido de que no sólo hay que buscar el bienestar material sino también el bienestar del alma. Hay muchas cosas que vamos a tratar”, dijo.

Biden ha sido muy respetuoso con México: AMLO

Para el presidente de México, Biden “ha sido muy respetuoso” con México, por lo que su gobierno le tiene “mucho respeto, estimación y sabemos que van a seguir siendo muy buenas las relaciones entre México-Estados Unidos”.

López Obrador también fue cuestionado sobre si se reunirá con integrantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Contestó que es poco probable, pero resaltó que en la reunión con Biden pugnará por una una reforma migratoria que regularice la situación de millones de personas.

“Decirle a los paisanos que aunque yo no pueda reunirme con ellos, no es que no lo desee sino que hay ciertas circunstancias, de todas maneras ellos están representados en su gobierno, es un gobierno que defiende sus derechos y que defiende al gobierno de México”, apuntó el mandatario.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO