Asesinan a dos sacerdotes que refugiaban a un hombre que era perseguido

CHIHUAHUA.- Los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales (el padre Gallo) y César Joaquín Mora Salazar, fueron asesinados ayer en el templo de Cerocahui, a dónde llegó un hombre herido por arma de fuego que pidió ayuda. A los sacerdotes les costó la vida.

La Compañía de Jesús, de los jesuitas de México, denunció los homicidios, exigió justicia y la “recuperación de los cuerpos de nuestros hermanos que fueron sustraídos del templo por personas armadas”.

"I am shocked and saddened by this news. My thoughts and prayers are with the #Jesuits in #Mexico and the families of the men. We have to stop violence in our world and so much unnecessary suffering" – Fr Arturo Sosa on the murder of Javier Campos and Joaquín Mora #StopViolence pic.twitter.com/S5E0WmkXU7

— Society of Jesus (@JesuitsGlobal) June 21, 2022