Interpondrán denuncia por fraude en escuela José Maria Gaja

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Padres de familia de la primaria José Maria Gaja estarán presentando la denuncia por fraude contra quien resulte responsable de haberse gastado (ilegalmente) la cantidad de 100 mil pesos de la cuenta de la Asociación.

El dinero se gastó a “cuenta gotas” se fue disponiendo parcialmente de cantidades hasta sumar este monto señaló el jefe de la oficina regional de la educación en Tampico, Juan José Gallegos.

“Van a proceder a interponer la demanda contra quien resulte responsable, el dinero no apareció, la cuenta está apareciendo en ceros y ahí quien está señalada es la tesorera”, dijo.

El pasado jueves padres de familia de esta institución se inconformaron al enterarse del faltante de los ahorros de esta escuela ubicada en la zona centro de la ciudad.

“Ya hablaron con la tesorera y ella dice que no, que ella no sabe, presentó unos estados de cuenta que no los valida el banco” comentó.

Detectaron que el dinero se fue retirando poco a poco, hasta reunir la cantidad por la cual estarán procediendo a interponer la denuncia correspondiente ante la fiscalía judicial del estado.

“Hubo una disposición con tarjeta de débito, entonces esa tarjeta de debido nunca se presentó, según estaba resguardada la chequera pero traían una tarjeta de debido”, indicó.

Por Mario Prieto/ La Razón.