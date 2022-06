“Ya no vamos a cerrar el comercio ni la playa”: AOK

MADERO, TAM.- El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion aseguró que la playa ni los comercios serán afectados por la quinta ola de Covid, pues la gente debe ser responsable y disciplinada al cumplir con más medidas de seguridad.

La autoridad maderense, manifestó que ningún gobierno va a tratar como “niños chiquitos” a los ciudadanos, luego de que por más de dos años las indicaciones para prevenir el virus siguen siendo las mismas.

“Nosotros seguimos cuidándonos y reforzando, hay filtros en la playa y no hemos bajado la guardia; seguimos haciendo lo de nosotros pero ya no podemos tratar a la ciudadanía como niños chiquitos, ya sabemos cómo es el método de contagio y es responsabilidad de cada uno, porque nosotros ya no vamos a cerrar el comercio, ni la playa”.

Reconoció que el incremento que se está dando se presenta más en menores de edad, sin embargo, están a la espera de las recomendaciones que emita la Secretaría de Salud.

Oseguera Kernion, aseguró que los tres órdenes de gobierno están haciendo lo que les corresponde pero queda en la población cumplir las indicaciones.

Por otra parte, habló sobre los casos que se están presentando en las escuelas y negó que haya casos ocultos: “simplemente las personas no dan a conocer que son positivos al virus porque se presentan síntomas leves, pero hay que tener cuidados ante cualquier síntoma, hay que aislarse, para no contagiar a más personas”.

Finalmente, reafirmó el compromiso del gobierno maderense con la ciudadanía, poniendo a disposición el Call Center, en donde reciben llamadas para orientación en caso de tener Covid-19.

Por Javier Cortés