CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Victoria tiene dos parques industriales, que según la autoridad han sido desaprovechados por más de 20 años, luego que ninguno de ellos, ha sido ocupados al cien por ciento y actualmente el segundo difícilmente alcanza 25 por ciento de su capacidad.

Jorge Bello Secretario de Desarrollo Económico municipal dijo que en la capital existe gran disponibilidad de espacios para maquiladoras en parques industriales que tienen muy pocas maquiladoras.

“Existe un parque industrial prácticamente desaprovechado. Ahí hay dos; el número 1 con más de 20 años que no ha llegado a su capacidad de ocupación y uno más en Nuevo Santander 2 con una ocupación del 25 por ciento”.

Dijo que pese al problema que existe de agua en Victoria, ese no es un impedimento para que lleguen nuevas maquiladoras a la capital, ya que está asegurado el líquido para uso industrial y no potable que utilizarían en el parque.

“Victoria es atractivo, existe un parque con agua para uso industrial con más de 200 litros por segundo de agua tratada, que ponemos a disposición de las empresas.

Realmente el agua en ese tipo de industria no seria problema”.

Sostuvo que si bien el agua no es problema, lo que si sería es el gas; ya que existen empresas que por falta de gas no pueden instalarse en Victoria, a ello se le agrega la falta de conectividad aérea luego que no se puede aumentar la oferta y bajar los costos.

“Es un problema de oferta y demanda, no de operación, porque tenemos un aeropuerto que puede resolver cualquier operatividad, pero en servicios médicos, turísticos, plantilla laboral tenemos todo lo necesario y ubicación geográfica fantástica”.

Por ello el municipio apuesta a traer empresas medianas o pequeñas de 200 o 300 empleos a las cuales se facilitaría con mayor rápidez el trasladarse de una ciudad a otra o abrir una planta en otra parte del país.

“Estamos realizando visitas a muchas empresas en otros parques industriales del país y fuera del país para promocionar la ciudad. Esos proyectos son a largo plazo, no son empresas que se vengan de la noche a la mañana o en un corto plazo a ocupar”

