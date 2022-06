AMLO asegura que los próximos dos años serán los mejores de su mandato

GUERRERO.- Los próximos dos años “van a ser los mejores” de la presente administración del gobierno federal a favor del pueblo de México, aseguró este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Guerrero.

“Van a ser los mejores, van a ser los mejores de todo el gobierno, pero no sólo para el presidente, lo más importante es que van a ser los dos mejores años para el pueblo de México”, declaró.

Al ser entrevistado en la Carretera Tlapa-Marquelia cuando bajó de la camioneta para saludar a un grupo de pobladores de Lomas de Faisán, López Obrador se dijo “optimista” para cerrar su sexenio porque ya está marcado el rumbo y sólo hay que darles continuidad a las obras de su gobierno.

-¿Ve con optimismo los próximos dos años? -se le preguntó-

“Sí, estoy muy optimista porque es muy importante el impulso en política y ya traemos impulso. Entonces, los dos años que nos faltan y unos meses más se van a convertir en cuatro o en seis porque ya sabemos lo que se tiene que hacer, está funcionando nuestra estrategia desde el principio, ya están las obras en proceso, es cosa de darles continuidad y de trabajar más, mucho más pensando que terminamos el 30 de septiembre de 2024”, contestó.

Adelantó que el próximo 1 de julio, a la par de inaugurar la Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, también ofrecerá un informe de su gobierno para celebrare los cuatro años de su triunfo electoral en la Presidencia de México.

“Si, va haber un informe en Dos Bocas, vamos a iniciar la primera etapa de pruebas de la Refinería Dos Bocas, Paraíso Tabasco, el día 1 de julio y al mismo tiempo vamos a recordar los cuatro años del triunfo porque el pueblo de Mexico votó por un cambio el día 1 de junio del 2018, entonces vamos a cumplir 4 años de ese triunfo, de que la gente nos dio confianza para gobernar nuestro país. Entonces, el día 1 de julio va haber un acto, vamos a decir, con dos temas: primero la inauguración o el inicio de la fase de pruebas de la Refinería de Dos Bocas, y ahí mismo el informe de lo que hemos llevado a cabo entre todos y desde abajo de cómo se va transformándose el país”, dijo.

Se cuestionó al mandatario cuál es el significado rendir su informe en Dos Bocas.

“Bueno, que es un símbolo de los nuevos tiempos de la nueva política económica, la nueva política energética. Antes se dedicaban a vender petróleo crudo, materia prima y se compraban las gasolinas; ahora lo que queremos es procesar toda la materia prima en nuestro país, por eso la Refinería de Dos Bocas, por eso compramos la refinería de Deer Park, por eso estamos rehabilitando mas seis refinerías que heredamos, por eso ya se inició y está por comenzar otra planta coquizadora, una en Tula y otra en Salina Cruz porque el año que viene vamos a ser autosuficientes, es decir, ya no vamos a comprar la gasolina extranjera, esto nos va permitir de que no aumente el precio de las gasolinas, que no nos pase cómo está sucediendo, lamentablemente, en otros países”, contestó.

El presidente continúa este sábado supervisando la construcción de caminos rurales construidos por pobladores con recursos del gobierno federal.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO