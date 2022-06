John Williams se retirará del cine

Tras 60 años de carrera y cinco premios Oscar, John Williams ya planea su retirada… al menos del mundo del cine. El compositor de 90 años, autor de bandas sonoras tan míticas como las de Tiburon, Star Wars, Superman o Jurassic Park ha anunciado que Indiana Jones 5 será probablemente la última película para la que compondrá la banda sonora.

En este momento estoy trabajando en Indiana Jones 5 y creo que Harrison Ford, que es un poco más joven que yo, ha anunciado que será su última película. Entonces pensé ‘si Harrison puede hacerlo, entonces quizás yo también pueda'”, contó en una entrevista publicada por diversos medios estadounidenses. Cabe destacar que Ford no ha anunciado públicamente que Indiana Jones 5 sea su último trabajo.

Pese a sus declaraciones, Williams dejó la puerta abierta a un posible regreso. “No quiero que se me vea eliminando categóricamente cualquier actividad. No puedo jugar al tenis, pero me gusta poder creer que tal vez algún día lo haga”, matizó.

Sin embargo, por el momento quiere dedicarse a otros proyectos. Una película de Star Wars exige seis meses de trabajo, algo que, tal como señala, “a estas alturas de la vida es un compromiso largo para mí”. En su lugar, Williams se dedica a componer música de concierto, incluido un concierto para piano que está escribiendo para Emanuel Ax.

La música me ha dado la capacidad de respirar, la capacidad de vivir y entender que hay algo más que la vida corporal. Sin ser religioso, que no soy especialmente, hay una vida espiritual, una vida artística, un reino que está por encima de las mundanidades de las realidades cotidianas. La música puede elevar el pensamiento al nivel de la poesía. Podemos reflexionar sobre lo necesaria que ha sido la música para la humanidad. Siempre me gusta especular que la música es más antigua que el lenguaje, que probablemente estábamos tocando tambores y soplando cañas antes de que pudiéramos hablar. Así que es una parte esencial de nuestra humanidad. Me ha dado mi vida”, agregó en su entrevista.

El último trabajo de John Williams es The Fabelmans, largometraje de Steven Spielberg. Él ha sido el encargado de componer la música del filme, que se estrenará el 25 de noviembre de 2022.

Sean cuales sean nuestras conexiones, ya sea música, trabajar con él o simplemente estar con él, creo que siempre estaremos juntos. Somos grandes amigos muy cercanos que hemos compartido muchos años juntos. Es el tipo de relación en la que ninguno de nosotros le diría que no al otro”, contó sobre su relación con Spielberg.

La cinta dirigida por James Mangold llegará a los cines el 30 de junio de 2023.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR