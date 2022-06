50 menos… ¿…y?

TAMAULIPAS.- Las al menos 50 personas muertas en un trailer al sureste de Estados Unidos, reflejan la pequeñez de los presidentes de México, Honduras y Guatemala, aunque para ser equitativos y no herir susceptibilidades, habría que empequeñecer a todos los mandatarios de centro y Sudamérica, sin distinción.

Ninguna de esas personas dio un salto gigantesco desde el patio de su casa hasta caer en Estados Unidos o dentro de la caja de ese camión mortal, no, definitivamente no fue así aunque nuestros vecinos del norte, digan que faltan filtros en nuestras fronteras.

Tampoco ocupamos que nos digan que es una tremenda desgracia, y que están atentos y en apoyo a las familias de las víctimas. Lo que ocupan esas personas y sus respectivas naciones son gobernantes de calidad, con estatura política; encargados de promover políticas públicas en beneficio de la sociedad y ejerciendo el poder cada día más alejados de la corrupción e impunidad.

Desgraciadamente, somos testigos de episodios tan desagradables como este, porque hemos sido ciudadanos irresponsables y blandos ante los políticos que viven felices en su inhumana indiferencia.

Si tuviéramos mandatarios responsables, las noticias y temas de café fueran historias positivas, no desenlaces amargos con olor a sangre, muerte y dolor; serían las oportunidades el tema central de la historia, no los lamentos a destiempo de políticos enriquecidos viviendo de los más pobres que eligen recibir un dinerito que no les arregla su vida a cambio de más historias cómo la del Trailer en San Antonio, Texas.

¿Qué ganamos ahora con saber más nacionalidad de los fallecidos? ¿Qué se gana dándole eco a lo que exprese el presidente de México, nuestro embajador o los presidentes de los partidos políticos? ¿Qué es lo que quiere el ciudadano para un futuro inmediato?

En este México desigual, ya no se ataca a las hijas de la familia presidencial, hoy le toca a los hijos, y al menor de ellos, los que usan la ropa de marca y comen en los restaurantes a los que jamás va a llegar aquel que se sube a un trailer, y sueña con una vida mejor que en su tierra, no puede, ni podrá obtener.

En la intimidad… Mucho dolor causó el ejercicio del poder decretado desde el Congreso del Estado; por cierto, que a la COMAPA Tampico llegó Gabriel Guerra Turrubiates para darle continuidad a lo hecho por Jorge FEderico Rivera Schotte, hasta ahora se desconoce el futuro de Rivera, pero seguro reaparecerá pronto, muy pronto… espérelo.

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608

@dect1608