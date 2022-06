Mentiroso consuetudinario…

TAMAULIPAS.- En cuatro años como diputado federal ERASMO GONZÁLEZ no ha sido capaz de gestionar un peso para beneficio del distrito que representa y cuya cabecera está en Ciudad Madero, pero resulta que ahora se aparece en la capital Victoria y dice que ayudará a construirá segunda línea del acueducto que ya le urgía a al pueblo hace una década.

Así es mis queridos boes, no es que quiera llamarle mentiroso al diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, pero la verdad es que lo único que ha hecho es contra Tamaulipas, aprobado la reducción del presupuesto de manera reiterada en términos reales.

Recordemos que el ex priísta, ahora morenista, el año pasado hasta un video tratando de engañar hizo para intentar explicar el recorte de recursos para el Estado.

Y también hay que anotar que en Madero y Altamira, cientos de ciudadanos cada año pierden todas sus posesiones como efecto de las inundaciones, ante la falta de obras hidráulicas, prometidas por años por la autoridad federal.

La pregunta es: ¿si ERASMO no ha cumplido con gestionar un centavo para las obras que eviten que sus paisanos se inunden casi cada año, cómo creer que va a gestionar miles de millones de pesos para que los de Victoria tengamos un segundo acueducto de la Pesa Vicente Guerrero hacia la capital?.

Además, desde que leí que dijo que había llegado a Victoria a conocer el proyecto de la segunda línea del acueducto, deduje que es una mentira más del legislador.

Cómo no conoce el proyecto si este fue una promesa de campaña del actual presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Insisto, ERASMO no ha hecho nada bueno por Madero, menos lo hará por Victoria donde no le interesan los votos, porque no son para él.

“La agenda hídrica para mi es prioridad en Tamaulipas es, vayamos a construirla”, dijo ERASMO el 7 de agosto del 2021, cuando se refería a las obras hidráulicas de Madero y el acueducto de Victoria y que según él gestionaría en el presupuesto 2022

“Necesitamos ya empezar a trabajar con ellos, porque si queremos conciliar soluciones o rutas de solución en octubre del 2022, la ciudadanía ya no aguanta, no podemos aguantar otro verano con agua salada en el sur, ni los niveles de escasez de agua que hay en Victoria”, insistió.

Entonces remarcó que el proyecto del acueducto de Victoria se lo habían presentado desde el 2020, pero no alcanzó a meterlo en el presupuesto del 2021 porque se lo entregaron 3 días antes de que se discutiera el presupuesto.

¿Saben cuánto se le destinó en el presupuesto 2022 a las obras en Madero, a la del Camalote en Tampico y al acueducto en Victoria gracias al tamaulipeco presidente de la comisión que parte y reparte los miles de millones de presupuesto del país?, exacto gestionó cero pesos, con vero centavos.

El diputado federal más bien tiene su fuerte en la gestión de recursos pero de fuentes ilegales, como las del huachicol.

Por esa causa ERASMO está envuelto en una investigación que sigue en proceso en Estados Unidos.

Seguro que su visita a la capital de Tamaulipas obedece más bien a ese tema, porque debe estar preocupado y preparando la defensa, toda vez que sabe que los gringos no cierran las investigaciones de acuerdo con el calendario electoral de México y debe sospechar que una día de estos le pueden dar una sorpresa no grata.

Por lo pronto, les puedo asegurar, que ERASMO no va a conseguir nada para el acueducto de Victoria, de hecho, por lo que ha dicho, de ese tema se encargaría el gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL.



La mitad del pleito…



SANTIAGO NIETO estará en el equipo de recepción del gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL, confirmado por el propio cardiólogo.

Hasta ayer no se sabía quién o quienes estarán acompañando a NIETO, pero lo que en realidad causa morbo tras la noticia, es quién será su contraparte, porque del nombre que le pongan enfrente será el tamaño del pleito en que se dará el proceso de entrega recepción.