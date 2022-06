Ojazos victorenses

TAMAULIPAS.- Pocas veces coincidimos con el diputado local PEPE BRAÑA MOJICA, pero en esta ocasión sí, cuando exige investigar la deuda de 400 millones de pesos en la Comapa de ciudad Victoria.

Historias de insaciables que se convirtieron en indignación para miles de victorenses que se cansaron del saqueo que existe en la ciudad y por eso en las elecciones se dan diversos giros entre partidos.

Algunos de los ex gerentes de la Comapa, van desde MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SALUM, JOSÉ FLORENCIO BRINGAS MARTÍNEZ, HUMBERTO CALDERÓN y ROMÁN CASTILLO AIROLA, estos dos últimos dentro de las administraciones panistas. Hoy repite ELISEO GARCÍA LEAL en la Comapa.

Sin embargo, la Comapa además de ser una dependencia que sirve de banco personal, también es una catapulta política, el caso más destacado es el de MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SALUM.

Fue diputado federal, alcalde y Secretario de Finanzas, con una carrera meteórica que impulsó el ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

MIGUEL es un hombre gris y mezquino, pero astuto, tanto que superó sin consecuencias el escándalo de los cinco millones de pesos.

En el 2018, cuando era diputado federal en la ciudad de México, uno de sus asistentes fue detenido con armas, cartuchos y cinco millones de pesos. El detenido ROBERTO DE JESÚS VELÁZQUEZ LOZANO, portaba una charola firmada por el propio GONZÁLEZ SALUM, que lo acreditaba como su asesor.

De la denuncia, los cinco millones y su asesor no hubo seguimiento, pero sí, a un diputado federal le sobra esa estratosférica cantidad y conociendo su espíritu de avaricia, sin un reclamo, imaginemos el tamaño de su fortuna, es solo un pelo a un gato.

Sobre PEPÍN FLORENCIO BRINGAS MARTÍNEZ, se asegura que tiene una residencia valuada en 60 millones de pesos que se ubica sobre un fraccionamiento privado al lado de la Agencia Chevrolet de ciudad Victoria. La propiedad está llena de lujos, tecnología de vanguardia, un ejemplo es el mármol climatizado, pues su dueño gusta de caminar descalzo, aún en la época más fría del año.

En el principio del sexenio se filtró que se le investigó por parte de la Fiscalía Anticorrupción, lo que puso tan nervioso a PEPÍN BRINGAS al grado de que solicitó el amparo de la justicia federal ante el temor de una orden de aprehensión. Hoy ya es socio de los panistas, dinero llama dinero.

En ese contexto, son muchas las voces que colocan a BRINGAS y GONZALEZ SALUM como propietarios de la plaza comercial Forum, cuyo costo supera los 5 millones de dólares. Nunca desmintieron la versión.

El fantasma de la corrupción es tan grave, que el gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA incorporó a SANTIAGO NIETO, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su equipo de trabajo, como asesores al grupo de transición.

El equipo del ex titular de la UIF dará asesoría administrativa y jurídica al grupo del nuevo gobierno estatal que iniciará los trabajos de entrega y recepción a partir del 1 de septiembre como lo marca la ley.

SANITAGO NIETO, quien aparte de asesorar el proceso administrativo de entrega-recepción, dará seguimiento a las acciones de la bancada del PAN, enmarcadas en la en la ilegalidad y motivan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por parte de los diputados de Morena.

El fantasma de la rapiña asusta tanto a Morena por lo que contrató al fiscal anticorrupción que esperamos haga bien las cosas y no lo vuelvan a embaucar unos ojazos victorenses.

La Comapa es pecata minuta.

