Última llamada a la oposición

TAMAULIPAS.- Los partidos contrarios a Morena deben agradecer que la Transformación también los alcanzó y por lo tanto, están en la oportunidad de cambiar conforme a la realidad o desaparecer. En este sentido como que las dirigencias del PRI, PAN y PRD no comprenden el momento histórico que vive la república. “O se hacen” porque así les conviene. Sin embargo, hay otros que sí lo entienden.

No es fortuita entonces la oleada de exigencias hacia el interior de dichas organizaciones que están por el cambio para poder competir en los siguientes procesos con cierta relevancia y desde luego, en la elección presidencial del 24. Sea que en las condiciones actuales imposible sería, considerando que, a Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivos líderes, los perdió no solo la ambición personal sino el odio y rencor contra AMLO y la 4T comprometiendo presente y futuro de dichos partidos.

Oleada de exigencias digo, que no ignora la militancia que cada vez siente más lejana la posibilidad de rescatar espacios perdidos justo por la irracionalidad de sus próceres que prefieren provocar, insultar, amenazar y atacar, antes que aportar argumentos convincentes para ganar adeptos.

Ya sabéis que a “Alito” en el tricolor le tienen “la bota puesta en el cuello” y difícilmente lo salvará la prepotencia con la cual responde a quienes con la sabiduría que les otorga la experiencia, solicitan su renuncia a la voz de ¡ya!. Son destacados priistas que no dejan todo a la imaginación, por el contrario, hacen públicos los errores del dirigente deslindando a su partido y apostando por la sobrevivencia.

En iguales condiciones se encuentra Marko Cortés quien por defender intereses personales y de grupo olvidó que el PAN no puede sucumbir al capricho de un “líder” que pasará como muchos otros, es decir, sin borrar la tradición opositora de más de 80 años. (Gustavo Madero encabeza el movimiento reivindicador). ¿Y qué decir de Jesús Zambrano que condujo al PRD a vergonzosa humillación y sometimiento a la extrema derecha y el neoliberalismo?. Aquí ha nacido algo que llaman Movimiento Independiente Progresista que ya tuvo su primera asamblea nacional con dirigentes locales, alcaldes, diputados, etc, y van por quien los traicionó y colocó al partido entre la oferta y la demanda.

La Transformación entonces, toca a las puertas de la oposición a Morena lo cual podría ser beneficioso siempre y cuando alcance el tiempo para reagrupar fuerzas, definir estrategias y cambiar actitudes para que los electores la tomen en serio, digo, porque lo existe ahora como “oposición” no pasa de ser un revoltijo incoloro, insaboro y pue-que hasta inodoro. Y ni modo que sea invento.

Ahora que hablando de “la alianza” PRI, PAN, PRD inventada como refugio de frustración, “pa’ mi que ya chupó faros”.

“BIEN MONTAOS Y BIEN ARMAOS”

A propo de Alejandro Moreno Cárdenas, no se mide en la propuesta que llama “iniciativa”, respecto de que los mexicas debemos portar y conservar en nuestros domicilios armas de grueso calibre. Desde luego que es “mera puntada” del dirigente tricolor para desviar la atención sobre su problemática partidista imitando de paso al célebre “Padre Pistolas” quien está cierto que, de acuerdo con la Constitución del 17, podemos tener hasta un cañón pa’ defender patrimonio y familia. Eso es lo que asegura el clérigo cuando en realidad se permite hasta 9mm y 38, bajo ciertas condiciones contenidas en la Ley Federal de Armas y Explosivos.

Por otra parte, se ve que, en este aspecto, “Alito” no se entera de las masacres ocurridas en lugares como EU.

SUCEDE QUE

“Se trabaja para construir un nuevo acueducto”…para una ciudad abandonada como Victoria no puede haber mayor esperanza.

Y hasta la próxima.