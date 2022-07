Jaime Maussan arremete contra Mafe Walker y su lenguaje extraterrestre

MÉXICO.- No cabe duda que si existe un tema polémico desde hace décadas es lo relativo al fenómeno OVNI, no sólo en México sino en todo el mundo, de ahí que sobresalgan personajes como el prestigiado periodista experto en el fenómeno, Jaime Maussan y recientemente, la colombiana Mafe Walker, quien supuestamente tiene la habilidad de comunicarse en lenguaje extraterrestre, algo que llamó la atención, pero que también le ha acarreado serias críticas y burlas.

Hace unas horas, en un evento con distintos medios de comunicación y mientras Maussan hablaba de los avistamientos que recientemente se han suscitado en distintas zonas de México y otras latitudes, como Tijuana, San Diego, Mérida y Colombia, y en el que explicó que estamos cerca de vivir un hito en el que por fin las autoridades de distintos países del mundo, acepten que los objetos que fueron parte del avistamiento no tienen origen en la Tierra y serían de otro mundo.

Esto sin duda atraería la atención a lo que por tantos años ha investigado respecto a la existencia de fenómenos y seres de otros mundos que frecuentemente visitan nuestro planeta y que a últimas fechas se han hecho cada vez más visibles ante los ojos de la humanidad.

Maussan también señaló que no debemos tener miedo ante lo desconocido y trató de calmar a la audiencia al mencionar que si ellos (los extraterrestres) ya lo hubieran querido, habrían hecho una muestra de poderío desde hace tiempo, pero hasta el momento eso no ha sucedido.

Una farsa sin fundamento

Distintos medios de comunicación viraron los temas y entonces fueron directo a cuestionarle qué opinaba sobre las supuestas habilidades de Mafe Walker para tener contacto con seres de otro planeta y su respuesta fue elocuente.

“No tiene ningún fundamento, ¿cómo la vamos a tomar en serio? Soy periodista, soy más escéptico de lo que ustedes consideran, yo necesito pruebas, necesito evidencias y no tengo ninguna con esta persona, la respeto, es respetable lo que hace, pero hasta el momento no es serio, porque no lo puede demostrar”, dijo sin ningún pudor el periodista.

Maussan fue muy directo al cuestionar que no se puede tomar en serio a una persona que un día se hizo famosa por supuestamente hablar lenguaje extraterrestre sin tener una sola prueba y basado solo en su afirmación frente a las cámaras de televisión del programa Venga la Alegría.

