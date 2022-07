El último adiós a Tony De la Cruz

TAMAULIPAS.- Una avalancha de reclamos y exigencias se han generado, no solamente en Tamaulipas , si no en el país y otros lugares del mundo para exigir que se esclarezca el asesinato de Antonio De La Cruz, periodista del grupo expresó la razón Fue asesinado cobardemente y hoy , lo justo , es que paguen sus responsables lo más pronto posible, para que no quede impune su muerte.

El gremio periodístico está dolido porque se cayó una voz y una pluma , y eso no debe de pasar en ningún rincón del mundo, pero cuando se dé debe caer todo el peso de la ley . En la capital del estado , sede del gobierno, se realizó una protesta de amigos y compañeros de muchos años de Tony de la Cruz, en el sur de Tamaulipas , aunque estamos a tres horas de distancia, nos unió el dolor y la sed de justicia.

Hemos visto en las últimas horas condolencias de parte de autoridades, así como un rechazo y reprobación a este tipo de actos, pero hace falta que se meta el acelerador a las instancias correspondientes para que pronto, pero muy pronto se tengan resultados.

La fiscalía para la atención de delitos contra periodistas del gobierno federal de la FGR tomó el caso para estar realizando las indagatorias correspondientes a su cargo. Sólo se espera , que esto , no sea fugaz, y que el interés se demuestre y se refleje dando pronto lo que se necesita : el rostro de los responsables.

Debe de darse el ejemplo , de qué no se debe de atentar contra la libertad expresión, de ninguna manera, menos con la muerte. Las autoridades deben de dar el manotazo correspondiente para que no haya ni una muerte más de un reportero en todo México. Nosotros estudiamos y nos preparamos en campo para dar la noticia, para informar a la gente , para estar dando el acontecer diario , no para ser la noticia, no para ser parte de la nota roja ni mucho menos que nuestra muerte sé a la nota principal del día.

Éste tipo de atropellos al periodismo no se deben de callar , ni mucho menos, se deben de permitir para qué no se den más casos . El Gobierna debe de poner un alto a la violencia contra los reporteros, eso no se debe de permitir, hay que proceder y que den con los responsables.

Aquí no importa el móvil, importa que le arrebataron la vida a una persona que era parte de los informadores del estado de Tamaulipas y que fue asesinato.

Y hay que reconocer la valentía de los compañeros y amigos reporteros de Ciudad Victoria, quienes no han dejado sola la memoria de Toño . La familia de Antonio De la Cruz desde el pasado miércoles, por la mañana , que fue acribillado , su vida se ha vuelto una pesadilla , de la que quisieran despertar pero desgraciadamente no se puede.

Y más porque no solamente fue Antonio De la Cruz , los agresores también dejaron y mantienen entre la vida y la muerte a Cinthya , su hija que viajaba con él , en ese momento. Apenas, en la tarde noche de este jueves , será velado su cuerpo, porque apenas la fiscalía entregó sus restos, debido a que se encontraba haciendo las averiguaciones correspondientes.

Finalmente sus familiares y amigos darán el ultimo Adiós a Antonio Dela Cruz. !