TAMAULIPAS.- La situación en Reynosa es cada día más incierta, es fecha que desconocen si tienen o no alcalde.

No se trata de una venganza política, lo que se vive en esa ciudad fronteriza es producto de la serie de acciones irregulares que cometió el edil de manera personal, pero también por su evidente incapacidad para gobernar.

Ser hijo de la ex alcaldesa más habilidosa y maquiavélica de la frontera no le dan las herramientas para ser un bien gobernante, tampoco el hecho de que haya estudiado en Harvard le da los conocimientos para administrar una ciudad.

Para ser alcalde o representante popular de un municipio tan importante como Reynosa no basta haber sido un alumno brillante. Las maestrías no hacen más sensibles a los gobernantes.

Se necesitan más ingredientes que le están faltan a CARLOS, pues es evidente que no es honesto, ni trabajador, engaña con su discurso, carece de metas a corto, mediano y largo plazo, su madurez está muy lejos de alcanzarlo.

Es proclive a la diversión y a los vicios, esa fotografía llegando con un amigo a la ciudad del pecado, en medio de la tormenta que se vive en Reynosa, pinta su irresponsabilidad.

Hoy no se sabe si continúa o no, mientras en el Congreso del Estado, el presidente de la Gran Comisión, FELIX “El Moyo” GARCÍA espera la decisión final del Cabildo y envien una propuesta para su relevo. Algo que no va a pasar, por supuesto.

El alcalde de Reynosa debe entender que gobierna para todos, salir de su burbuja, pues de lo contrario podría ser atrapado por ella y no concluir su trienio.

Recordar que se encuentra inmiscuido en un problema legal por su voracidad, al depositar un millón de dólares en Banregio y adquirir un rancho con recursos cuyo origen no puede demostrar legalmente, todo por una denuncia de un abogado que lo nombra después como director de la Contraloría. Tiene un curioso sentido del humor.

Morena ya no debe defender casos de sus militantes que evidentemente cayeron en acciones que contravienen sus propios principios de no robar, mentir o traicionar.

Por casos como el de CARLOS PEÑA o la diputada local URSULA SALAZAR MOJICA, no deben meter las manos al fuego y en el mejor de los casos, orientarlos para que no cometan errores.

El nombre de su madre, la ex alcaldesa MAKI ORTIZ le pesa mucho a CARLOS PEÑA, le quedó muy grande la silla y tiene muy poco tiempo para madurar. Esperemos que se enderece, aunque puede ser demasiado tarde cuando existen muchas fuerzas que buscan sacarlo del municipio.

El propio gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA no consiente, ni perdona nada, ejercerá su cargo hasta el último minuto de su mandato. Las acciones que se dan en los últimos días en el Congreso del Estado sólo es una muestra de lo que se viene las últimas semanas.

Tamaulipas tiene un mandatario muy diferente a los que nos gobernaron en los últimos sexenio, está muy lejos de poner la otra mejilla o buscar el camino de la negociación.

En otro tema, el gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA se declaró en cuarentena, tras dar positivo al resultado de la prueba de Covid.

De manera responsable envió un mensaje a la comunidad, para establecer que no tendrá actividades públicas, pero se mantendrá atento a la situación que se vive en la entidad.

Desde Matamoros, el alcalde MARIO “La Borrega” LÓPEZ anunció que ya no habrá escuelas con aulas de Madera en este municipio. La inversión en infraestructura educativa permitió construir 58 aulas y 20 techumbres, entre otras acciones.

