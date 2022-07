La despiden de su trabajo por publicar en TikTok cuánto ganaba

ESTADOS UNIDOS.- Aunque las redes sociales sirven para expresarnos de manera libre, en muchas ocasiones hay reacciones negativas que nos pueden perjudicar en distintas áreas.

Cada vez es más común enterarse de casos en que las empresas despiden a sus trabajadores por algún video viral o simplemente por opiniones que consideran incorrectas.

En esta ocasión, una mujer llamada Lexi Larson fue despedida de su nuevo trabajo por un TikTok que subió.

La joven que vive en Denver, Coronado, posteó un video en el que se muestra feliz porque consiguió trabajo en una empresa tecnológica. Pero también dio datos de su salario, lo que no le gustó a sus jefes.

“Así que TikTok hizo que me despidieran. Hace un par de semanas, empecé a compartir cómo conseguí un trabajo en la industria tecnológica. Y bueno, ya no trabajo ahí porque me despidieron”, contó la joven.

Larson también explicó que sus jefes encontraron su cuenta de TikTok y se quejaron de que publicara que ganaría 40 mil dólares más que en el trabajo que recién había dejado.

En un principio solo le llamaron la atención y ella decidió borrar sus videos, pero a los dos días decidieron correrla con el pretexto de que era un asunto de seguridad porque temían que pudiera publicar algo privado de la compañía.

Por último, contó que regresaó a su antiguo trabajo.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR