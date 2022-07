“Ya estoy en casa, feliz, tomado de la mano del jefe”: Publican video póstumo de Fernando del Solar

MÉXICO.- A los 49 años de edad, Fernando Martín Cacciamani Servidio, mejor conocido solamente como Fernando del Solar, falleció en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos luego de una neumonía que lo atacó tras el fallecimiento de su padre hace poco más de 15 días.

Su muerte fue inesperada, pues el conductor de origen argentino, habría ganado la batalla al cáncer que atacó sus pulmones y que lo mantuvo durante dos ocasiones en estado de coma, sin embargo, la tristeza de haber perdido a su padre bajó sus defensas lo que hizo que perdiera la batalla contra una neumonía.

Fernando ya está con el “Jefe”

Pensar en Fernando del Solar es inevitable el no decir la frase “arriba los corazones”, la cuál no solo era su favorita, sino que fue su lema de vida y hasta el último momento lo acompañó.

Fernando, amaba tanto esa frase que no solo la decía a diario, sino que así tituló a su libro, también hizo una canción que se llamó “arriba los corazones”, y justamente con ese tema, es que en su cuenta oficial de Instagram se compartió un video póstumo.

En dicho material, se ve a Fernando haciendo lo que más le gustaba, también hay momentos personales del conductor en donde aparece buceando o con un delfín, en entrevistas, dando conferencias, en fin disfrutando de su vida, pero sobre todo sonriendo.

Y algo que llamó la atención de este material es ver a un Fernando que cantó un fragmento de su propio tema “arriba los corazones” en donde narra la vida tal y como él la veía pues él aseguraba que “la vida era un boleto con todo incluido”.

“La vida es un tren en movimiento, que nunca te espera, igual que el tiempo, te hace soñar, te quita el aliento, te lleva por playas, también por desiertos, ríes, sufres, lloras, amas, a veces pierdes y a veces ganas si no has tropezado es por que no has vivido, la vida es un boleto con todo incluido ¡Venga!”, canta Fer en “Arriba los corazones”

Este video en donde se le ve a Fernando del Solar muy feliz disfrutar de cada momento, fue acompañado con un texto en donde asegura estar “en casa y feliz” pero sobre todo el argentino fanático de la gastronomía mexicana y del Cruz Azul dice estar “tomado de la mano del Jefe” como él le decía a Dios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO