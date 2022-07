Desahógate por 20 pesos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una victorense decidió emprender de una forma muy especial al cobrar 20 pesos por escuchar a las personas y desahogarse de todo problema o carga que traigan consigo, acción que lleva a las calles de la ciudad.

Así se hizo saber por unas imágenes que fueron captadas en un centro comercial del norte de la ciudad en donde una mujer a bordo de su bicicleta ofrecía los servicios de “confidente” o amigo por solo 20 pesos.

“¿Mal día? Habla conmigo 15 minutos por $20, desahógate aquí” se puede leer en un cartón pegado a la caja de plástico de la bicicleta con letra echa a mano, que mas que una broma o meme se aprecia como un servicio verdadero.

Y es que durante la pandemia muchas personas sufrieron de estrés, depresión o ansiedad y es bajo el número de afectados que buscan ayuda profesional por lo que se quedan callados.

Además, esta persona también ofrece ayudarte en algunas labores en tu hogar además de llevarse objetos que ya no consideras necesarias y no tienes como deshacerte de ellas “Cosas que ya no usas, ya no sirve, los sacamos por ti”.

Y es que muchas veces necesitamos a alguien que nos escuche, por lo tanto si un día tus amigos o familiares no están cerca de ti, sin duda alguna esta opción podría ser buena para ti.

Por Raúl López García