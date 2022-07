Suspenden derechos políticos a Carlos Peña

REYNOSA, Tam.-El Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas suspendió los derechos políticos y prerrogativas al alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, por encontrarse prófugo de la justicia, luego que existe una orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un oficio (684/2022) con fecha del 29 de junio de este año, dirigido al Vocal de la Junta Distrital Electoral de la ciudad de Reynosa, el Juez de Control de la Tercera Región Judicial con residencia en San Fernando, informó la citada determinación.

En el mismo se señala que dentro de la carpeta procesal 0017/2021 que se sigue al alcalde Carlos Peña Ortiz y su padre Carlos Peña Garza, se les acusa del hecho que la ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por tanto y con base en el artículo 38 fracción V de la Constitución mexicana que señala “por estar prófugo de justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal”, se les suspenden en sus derechos políticos y prerrogativas a Carlos Peña Ortiz y Carlos Peña Garza.

“Por encontrarse sustraídos a la acción de la justicia ya que el 18 de mayo de la anualidad retro próxima, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se libró en su contra orden de aprehensión, la cual hasta la fecha no ha sido ejecutada”.

El 24 de mayo se llevó a cabo una sesión extraordinaria de Cabildo de manera privada en la sala de Cabildo del Ayuntamiento, en la que se aprobó una licencia solicitada por Carlos Peña para separarse del cargo de alcalde, tomándose protesta a José Alfonso Peña Rodríguez como alcalde suplente.

Dos días después el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, informó sobre la orden de aprehensión en contra del alcalde de Reynosa.

A través de un video grabado desde Cambridge, Massachusetts, Peña Ortiz agradeció al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que girara una orden de aprehensión en su contra como “regalo de graduación”.

“¿Cómo la vez Tamaulipas? El gobernador como regalo de graduación me mandó una orden de aprehensión. Después de un año y medio de pedirle que me enseñen las carpetas. Después de un año de que no me pudieron citar correctamente”.

Peña Ortiz se graduó como Master en Administración Pública en Harvard, posando con una cuera tamaulipeca arriba de la toga al lado de sus padres, “Después de un año que llevan un procedimiento en el que la Fiscalía participa electoralmente, quieren, ahora, darnos una orden de aprehensión, a un servidor, y a muchos que participamos en este movimiento, solo por pensar diferente”.

El año pasado, Marcelo Olán Mendoza, aspirante de MORENA a ser candidato de dicho partido a la alcaldía de Reynosa, denunció a Carlos Peña Ortiz ante la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas por presunto lavado de dinero, además de múltiples identidades.

Olán Mendoza también lo denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), donde acusó que de acuerdo con lo que investigaron, el entonces candidato de MORENA a la alcaldía, tenía varios nombres y actas de nacimiento con fechas distintas.

Denunció que Carlos Peña, habría adquirido un predio de mil 500 hectáreas con valor de 15 millones de pesos en el municipio de Cruillas, y del cual se cuenta con contratos de compra-venta, sin que se justificara dicha compra, con el sueldo que ganaba en ese momento y que, de acuerdo al hijo de la alcaldesa Maki Ortiz, se trataba de una donación.

Otra denuncia hecha a través de un medio de comunicación y que la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, también hace, refiere a que Peña Ortiz recibió un depósito de un millón de dólares, además de diversas propiedades y ranchos, que fueron comprados, por lo que indagan el origen del recurso.

Posterior a las denuncias y luego de que Carlos Peña se convirtió en alcalde, Marcelo Olan fue nombrado Director de contraloría Social en el Ayuntamiento de Reynosa, mientras que el munícipe reynosense tramitó un amparo, mismo que fue negado por un Juez Federal.

Carlos Peña reapareció en un video en una plaza de Reynosa, luego el 27 de junio a las 2:00 de la tarde, fue convocada una sesión del Cabildo presidida por el alcalde, en la cual una regidora señaló que el alcalde estaba imposibilitado para presidirla.

Se trata de la regidora Denisse Ahumada Martínez, quien dirigiéndose al Secretario del Ayuntamiento, José Luis Márquez Sánchez, precisó que al munícipe se le habían retirado sus derechos políticos.

Ante ello, el alcalde acusó que a la regidora le pagaban en el Gobierno del Estado, mientras que ella insistía en que el alcalde no podía presidir la sesión, pues con ello se infringía la ley.

Tanto el mismo Secretario del Ayuntamiento, el alcalde como la primer síndica, María Luisa Tavares Saldaña, seguían revirando los comentarios, algunos mordaces, de la regidora Ahumanda Martínez, quien acusó que su micrófono había sido silenciado.

La citada sesión de Cabildo continúo y se desahogaron temas como la modificación al presupuesto de egresos 2022, como la postergación hasta octubre próximo, de la entrega de la medalla al mérito ciudadano, “Marte R. Gómez”.

El regidor Juan González Lozano, señaló la necesidad de que se analice la creación de una terna con la que se remplace a Carlos Peña, para que el Congreso del Estado no intervenga.

Ayer sábado, el presidente del PAN en Tamaulipas, René Cantú Galván, acompañado por el diputado Raúl Pérez Luévano, la diputada Danya Aguilar y la regidora Denisse Almada, hizo un llamado a los regidores del cabildo de Reynosa a no dejarse intimidar y actuar para evitar que Peña Ortiz infrinja la ley al intentar asumir el cargo de alcalde.

“Hago un llamado a los regidores para decirles que, si se sienten amenazados, estamos para ayudarles, que no se dejen, que no se presten, es una realidad que se le puede retirar de sus funciones, para ello el Cabildo tiene que llevar a una terna al Congreso de Tamaulipas y ellos decidirán, no tengan miedo, es el procedimiento legal que se tiene que llevar a cabo”, señaló.

Por Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZÓN