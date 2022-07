¿Cuál es el récord Guinness que rompió Stranger Things 4?

ESTADOS UNIDOS.- Fue el pasado viernes 1 de julio en la madrugada que se lanzaron los últimos episodios de la cuarta temporada de Stranger Things, como parte de la parte final de la entrega en México a través de Netflix; tras su rotundo éxito, la producción ha roto récords en diversos rubros.

De acuerdo con los datos arrojados por la consultora Nielsen, Stranger Things superó los pronósticos de rating con el lanzamiento de la segunda parte de su cuarta temporada, rompiendo diversos récords; uno de estos fue el de transmisión en Estados Unidos por minutos vistos en una sola semana.

The Hollywood Reporter señaló que la serie acumuló 7 mil 200 millones de minutos de tiempo de visualización para la semana del 30 de mayo al 5 de junio. Además de obtener el mayor conteo de dos semanas para cualquier programa, logrando 5.14 mil millones de minutos de visualización, esto cuando se lanzó la primera parte.

Rompen récord Guinness

Y no solamente rompió récord en cuanto a las visualizaciones tras su lanzamiento, sino que también generó un nuevo impulso a la cantante Kate Bush con su tema Running up that hill, el cual formó parte del soundtrack de esta primera parte de la cuarta temporada, apoderándose de las plataformas de música por streaming como Spotify.

Este tema tuvo lanzamiento hace 37 años, y ahora entró al libro de los Récords Guinness en tres categorías: la de la cantante con el mayor tiempo para que una pista alcance el número uno en la lista oficial de sencillos, artista femenina de mayor edad en alcanzar el número uno, y también en la categoría a la brecha más larga entre los puestos número uno en la lista oficial de sencillos en Reino Unido, venciendo a Cher.

El regreso de Stranger Things

Recordemos que el pasado 27 de mayo, la exitosa serie original de Netflix, estrenó su cuarta temporada, la cual tuvo diversas complicaciones debido a la pandemia por COVID-19, retrasando así la fecha estimada de su lanzamiento y de su filmación.

Fue desde el pasado 12 de abril que se lanzó el tráiler oficial de la cuarta temporada de dicha serie de terror, cientos de personas estaban a la espera de qué historias se contarían sobre la vida de Eleven, Dustin, Mike, Will, Lucas, Suzie y Hooper.



CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO