Dictan cuarentena en EU por caracol que es capaz de causar meningitis

FLORIDA.- Autoridades sanitarias de Florida impusieron una cuarentena en el condado de Pasco debido al descubrimiento de un tipo de caracol capaz de transmitir meningitis a los humanos, informó la prensa estadunidense.

Los culpables de la cuarentena son los caracoles terrestres africanos gigantes, una especie invasora portadora de un parásito llamado gusano pulmonar de rata, que puede causar meningitis, explicó el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS).

Do you live in Pasco County? Have you seen an abnormally large snail roaming around? It could be a giant African land snail (GALS)! Learn more about GALS at our @FDACSDPI resource page: https://t.co/IU9OqKEqnU ???? pic.twitter.com/yET0F2VwCH

— Florida Dept. of Agriculture & Consumer Services (@FDACS) July 3, 2022