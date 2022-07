Captan a Shakira muy feliz con un instructor de surf en playas de España

ESPAÑA.- En días pasados, la cantante Shakira decidió salir de Barcelona junto a sus hijos para tomar unas vacaciones.

Tras el constante acoso de la prensa y los fans por la infidelidad del futbolista Gerard Piqué con una joven de 22 años, mesera en un centro nocturno, la colombiana, de 45 años, se fue a relajar a Oyambre, una de las playas más icónicas de Cantabria, en España.

Shakira habría aterrizado en Santander en un jet privado junto a Milán y Sasha.

Durante este tiempo, la intérprete de ‘Te felicito’ aprovechó para tomar algunas clases se surf.

El medio británico Daily Mail la captó muy sonriente con el profesor de surf, un joven muy atractivo, mientras tomaban un descanso de las clases.

PICTURE EXCLUSIVE: Newly-single Shakira cracks a smile as she goes surfing with handsome pal in Spain https://t.co/Vqz5O6CImr

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 1, 2022