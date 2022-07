Restos de mexicano que murió en tiroteo en Chicago, regresarán a Morelos

CHICAGO.- Nicolás Toledo, de 78 años, fue el mexicano que murió el 4 de julio durante el tiroteo en el desfile por la Independencia de Estados Unidos en Chicago. Hace dos meses viajó a ese país para reunirse con seis de sus ocho hijos y nietos.

“Como padre yo le puedo decir que sí fue duro con la familia, no con todos. Me refiero con nosotros que pónganse a trabajar, no porque eres niño no lo hagas te va a pasar esto, no te ponía a hacerlo y eso nos ayudó mucho a nosotros porque todos mis hermanos, gracias a Dios, no hay uno que sea malviviente”, dijo Francisco Toledo, uno de sus hijos.

Don Nicolás Toledo fue a arreglar sus papeles de trabajador jubilado y hacer una visita a la familia, cuya fecha de retorno no estaba definida, ya que gozaba de la residencia en la unión americana.

Su familia en Morelos, de donde es originario, pide justicia tras el ataque de que fue víctima en el desfile de Highland Park.

“Nosotros tenemos una creencia y creemos en un Dios vivo, y créame que si yo lo tuviera enfrente lo que le diría a este hombre es que se arrepintiera, que le pidiera perdón a Dios de todo para que él también alcanzara la misericordia de Dios, es lo que yo le diría, no le deseo ningún mal porque yo sé que no ha sido personalmente de él, sino que hay una fuerza maligna dentro de él que lo motiva a hacer estas cosas”, expresó.

Los restos de Don Nicolás serán repatriados a la comunidad de Nexpa en el municipio de Tlaquiltenango de donde es originario, de acuerdo a la familia ahí será velado y sepultado.

“Va a ser traído para acá podríamos decir y ahí de donde somos originarios de Tlaquiltenango, Nexpa Morelos, municipio de Tlaquiltenango, ahí es donde vamos a sepultar sus restos y ahí es donde va a ser velado”

Don Nicolás acudió acompañado de toda su familia al desfile, por eso los otros tres lesionados son integrantes de la misma familia.

“La familia ahí estuvo, ahí estuvieron mis nietos, estaban mis hermanos, estaba toda la familia en ese lugar, por eso hubo otros tres lesionados de la familia podríamos decir, no de gravedad”.

En el tiroteo además resultó herido su hijo Gerardo Toledo y un sobrino, informó el secretario de Desarrollo Social de Morelos, Alfonso de Jesús Toledo.

“Debo de decir que además de Nicolás Toledo, quien perdiera la vida, también tuvieron una afectación física dos personas más, un sobrino y un hijo, el hijo de nombre Gerardo Toledo con quien ayer pude tener comunicación vía telefónica, hicimos una breve llamada, quien se encuentra fuera de peligro”

En Morelos viven dos de los hijos de Don Nicolás y las autoridades han dispuesto de todos los arreglos para que en cuanto decidan su cadáver sea llevado a la comunidad de Nexpa.

