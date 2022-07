4T tiene prioridades

Primero fue reclamar a España una disculpa para los pueblos originarios, aunque para ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no es importante ir tras los “motonetos” que asedian las comunidades indígenas cerca de San Cristóbal de las Casas.

El reclamo contra los españoles fue enérgico, no así su respuesta contra los criminales que operan junto al “Chueco” y que controlan los rincones rarámuri, ahí donde mataron a los dos jesuitas.

Amenazó a Estados Unidos con no acudir a la Cumbre de las Américas si no invitaban a los dictadores de latinoamérica y los gringos sólo se rieron, lo mismo harán ahora que salió en defensa del creador de Wikileaks, Julian Assange, para quien pidió le entreguen un indulto. Si no es así, AMLO “recomendó” que se desmonte la estatua de la libertad.

Nuestro Presidente dijo incluso que trataría el tema con JOE BIDEN, mandatario de EU, ahora que esté en Washington, pero es curioso que se meta en estos temas cuando reiteradamente ha dicho que él no quiere interferir en asuntos de política internacional y ha evitado fijar posturas en temas polémicos de otros países.

Pero es entendible, el fin de semana inauguró una refinería que no refina nada, y justo después el periódico The Washington Post y Reporteros Sin Fronteras criticaron públicamente la inseguridad y violencia en México, que ha acabado con la vida de 121 mil mexicanos, de ellos son 12 periodistas acribillados en lo que va de año.

Así, el “rey de las cortinas de humo” preparó un acto más de ilusionismo para tratar de “desaparecer” la Estatua de la Libertad y distraernos de la perorata interminable que señala tantos muertos, un aeropuerto sin vuelos, una refinería incompleta y un tren que se teme no traslade a nadie.

Hoy todos estamos más enfocados en reírnos o aplaudir la postura del Presidente y poco se ha hablado de la refinería que costó cientos de miles de millones de pesos pero que aún no opera y que se espera lo haga hasta el 2026, pero ya se hizo el performance para poder tomarse la foto.

México reclama la muerte de su gente, pero al mismo tiempo muchos defienden la entrega de becas y apoyitos que solo sirven para llegar a fin de quincena, pero que no saca a nadie de pobre, no pasa nada por hacerlo, al fin y al cabo, en México tampoco pasa nada.

Viendo en perspectiva los 4 años del sexenio, podemos notar que el Presidente de la República tiene firmes sus prioridades, hacer obras inútiles para tomarse la foto y presumir la transformación que prometió y no se ve, eso es más importante que garantizar seguridad, estabilidad y recuperación económica y el acceso a la salud.

El Gabinete de Comunicación Estratégica publicó una encuesta sobre la seguridad en el país, en donde se concluye que el 65% de mexicanos ve un deterioro en la seguridad, y sólo el 23% de los encuestados, o sea 1 de cada 4, aprueba la estrategia de LÓPEZ OBRADOR.

No solo la percepción de seguridad va contra AMLO, también la opinión del “pueblo bueno” ha cambiado y sólo el 56% de los encuestados lo apoya y 41% están en desacuerdo, al inicio del sexenio el 62% lo apoyaba, además el 45% de los mexicanos encuestados consideran que la corrupción ha aumentado “mucho o algo”.

Con esta perspectiva y con un cambio de gobierno en Tamaulipas ya en puerta, ¿qué le deparará al estado? ¿perderemos la tranquilidad? ¿crecerá la corrupción? ¿nos volveremos todos “santos”?

¿Usted qué opina?

QUE CURIOSO

Hoy miércoles estará en la zona sur el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas, EDGAR MELHEM SALINAS, se reunirá con algunos liderazgos y será interesante ver qué resulta de estos encuentros, tan solo por curiosidad.

Por cierto, se empiezan a rumorear cambios en los gabinetes locales, en jueves le platico más de este tema, porque los Alcaldes del sur ya tienen resultados de la evaluación que hicieron tras la elección del 5 de junio. ¿Cuántos estarán temblando?

POR OMAR REYES

@Omar_Reyes