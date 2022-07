CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La quinta oleada de la COVID-19 fue provocada por la confianza de la gente luego que el 99 por ciento de casos registrados han sido con síntomas leves, dijo Gloria Molina Gamboa.

La secretaria de salud dijo; “creo que la gente se confió porque el 99 por ciento de casos son leves, hasta ayer -lunes- teníamos dos pacientes intubados y la ocupación hospitalaria subió del 2 al 6 por ciento”.

Advirtió que la recomendación es la misma; la gente tiene que cuidarse con uso de cubrebocas que lo habían descuidado, por eso se volvió a imponer como obligatorio en el decreto del primero de julio.

“Yo le pediría a la población que sigamos cuidándonos esto aún no no acaba, hay más de 5 mil casos activos en el Estado, y hay días que salen positivadas las personas en mayor número”.

Sostuvo que las empresas, negocios, oficinas y cualquier espacio público y privado con atención a personas, deben tener cuidado y exigir a sus clientes y usuarios el uso de cubrebocas.

“El tema es que no deben atender a personas si no usan el cubrebocas, el tapete lo retiramos; pero cualquier tipo de establecimiento, debe pedir respetar las medidas, ya sea restaurante, comercio, llantera, oficina pública, privada o tienda de autoservicio”.

Dijo que existe una demanda alta de vacuna pediátrica en los cuatro municipios en los que se realiza la vacunación en el grupo de cinco a 11 años de edad que son, Ciudad Victoria, Tampico, Madero y Altamira.

Actualmente existe una dotación de 54,000 dosis que esperan sean utilizadas en la jornada que se está realizando para el próximo viernes en los municipios mencionados.

Por Nora Hernández Herrera

EXPRESO-LA RAZON

Que el #COVID19 no dañe tu vida, vacúnate cuando llegue tu oportunidad y no relajes las medidas preventivas, la pandemia aún no termina. #NoTeConfíes #UsaCubrebocas #CuídateTú #CuidaALosTuyos #JuntosPodemos pic.twitter.com/HZIotwE0rx

— Secretaría de Salud (@TamaulipasSalud) September 7, 2021