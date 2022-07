La resaca del poder 

Los problemas de Reynosa, no se originan por las rencillas que existen entre el líder moral del PAN y la ex alcaldesa MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, sólo son una consecuencia.

Aclaramos que fue el PAN o sus integrantes los que presentaron una denuncia en contra del alcalde CARLOS PEÑA ORTÍZ, por la compra con recursos de dudosa procedencia de un rancho por 15 millones de pesos y depósitos por un millón de dólares en Banregio. Lo denuncio MARCELO OLÁN MENDOZA.

Su principal objetivo era evitar que Morena se contaminara con elementos externos como MAKI y su hijo.

OLÁN fue precandidato de Morena a la alcaldía, por eso buscó frenar a CARLOS PEÑA. Esta actitud es repetitiva y característica en Morena, siempre buscan despedazarse entre ellos mismos.

Los morenos son llevados por la envidia y ambición, MARCELO quería destruir la candidatura de CARLOS PEÑA y estuvo a punto de conseguirlo, pero no contaba con las negociaciones que hizo MAKI al comprar la candidatura ante el líder nacional de Morena, MARIO DELGADO.

Esa misma avaricia y poca ética del abogado MARCELO OLÁN lo llevaron a recibir la Contraloría por parte de CARLOS PEÑA, como pago a su silencio, sólo que la denuncia se persigue por oficio.

MARCELO, con el espíritu de Quico en la serie del Chavo del Ocho, sin querer queriendo está a punto de destruir el imperio político y económico que formó MAKI ORTIZ a base de complicidades, traiciones y mucha corrupción, además de pactos con todo tipo de grupos.

Ese tipo de complicidades son clave para ganar elecciones, además de los propios recursos municipales que controla desde hace seis años y que distribuye entre la población más necesitada para ganar sus favores. Hoy el cacicazgo de MAKI se tambalea, todo por la denuncia de MARCELO OLÁN.

Ayer, CARLOS PEÑA encabezó una sesión de Cabildo vía Internet, como una manera de decir que se mantiene en la pelea, pero sus derechos fueron suspendidos, con una orden de aprehensión en contra y un amparo en la mano.

MAKI podría caer no por sus problemas con el líder moral del PAN, si no por sus errores, pero sobre todo por los abusos y su obsesión desmedida por el poder.

Es tanta su mezquindad que no le importan las formas, ni el cómo. Lo único que visualiza es su fijación por estar ejercer siempre un control descomunal, que empieza a cobrarle facturas, y debilitó su capacidad de operación política, pero sobretodo de negociación con quien habrá de gobernar próximamente en la entidad.

Esto la convierte en una megalómana, adicta a los reflectores y que paga ahora el precio de la resaca del poder. Su señorío se ha visto mermado por sus torpezas y arrebatos viscerales. Fue tanta su soberbia que no consideró que en la vida todo tiene una causa y efecto. Tarde o temprano las malas decisiones tienen consecuencias.

Por su parte el alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ se anotó un diez al lograr que la fundación Grupo México y la Empresa Ferromex estacionará al Dr. Vagón por cuatro días en esta Ciudad ofreciendo servicios médicos gratuitos para dos mil victorenses que accederán a servicios de salud de calidad.

Sin duda alguna una loable labor que se agradece al alcalde LALO GATTÁS, la población más vulnerable quien ya se enlista para conseguir una de las 500 consultas diarias, con pruebas como ultrasonidos y electrocardiogramas entre otras 17 especialidades que ofrece el Dr. Vagón, el viernes 8 de julio será el último día para obtener estos beneficios.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por Juan Antonio Montoya Báez

patinadero@hotmail.com