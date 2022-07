Hallan sin vida a Kazuki Takahashi, creador de Yu-Gi-Oh!

JAPÓN.- Tristes noticias para los aficionados de Yu-Gi-Oh! y del mundo del manga en general. Tal y como reportan desde NHK, una cadena de información pública japonesa, el creador de la saga Kazuki Takahashi ha fallecido a los 60 años de edad, ayer, 6 de julio en Okinawa, Japón.

Según la información del medio nipón, Takahashi ha sido hallado muerto frente a la costa de la ciudad de Nago este miércoles a las 10:30 de la mañana. Todo apunta a que se encontraba haciendo esnórquel, ya que iba ataviado con traje y equipo de esas características. La guardia costera de la ciudad de Nago y la policía están investigando lo ocurrido para esclarecer las circunstancias en las que el japonés ha fallecido.

Takahashi nació en Tokio en octubre de 1963, y su carrera como mangaka empezó a destacar con la creación de Tokio no taka en los años ochenta, aunque el manga no aparecería hasta la siguiente década. No fue hasta 1996 cuando, inspirado por juegos de cartas como Magic: The Gathering, dio forma a Yu-Gi-Oh!, su obra más reconocida hasta la fecha y popularizada a través del anime y de los productos que tanto Bandai como Konami han comercializado.

Yu-Gi-Oh! en los videojuegos

A lo largo de su historia, la franquicia creada por Takahashi ha disfrutado de múltiples títulos que llevaban su universo al mundo de los videojuegos, aunque lo más recientes son los que han gozado de mayor éxito a nivel de números: Yu-Gi-Oh! Duel Links y Yu-Gi-Oh! Master Duel.

Ambos videojuegos publicados por Konami acumulan millones de descargas a nivel mundial, con el primero, de 2017, sobrepasando los 120 millones en dispositivos móviles y el segundo, más reciente (2022), con más de 30 millones de descargas acumuladas en PC, consolas, iOS y Android.

CON INFORMACIÓN DE 3DJUEGOS