Asegura Poncho de Nigris que lo vetaron de todos los estadios de la Liga MX

NUEVO LEÓN.- Alfonso “Poncho” de Nigris afirmó en redes sociales que le notificaron la suspensión de todos los estadios de la Liga MX, por lo que no podrá ingresar a los recintos deportivos, luego de varias jornadas de tuitear fuertes críticas a los directivos del balompié nacional.

La sanción deriva de una serie de críticas a la Liga MX emitidas por él y por su hermano, Aldo, actual auxiliar técnico de Monterrey. El exdelantero de rayados, Chivas de Guadalajara, Necaxa y Tigres emitió el pasado domingo 3 de julio un tuit con varios emojis de dinero, luego de terminar el partido entre Monterrey contra Santos de la jornada 1 de la Liga MX, en donde los de Torreón consiguieron la victoria en el último minuto del encuentro.

Me acaban de confirmar que me suspendieron de todos los estadios de Mexico la @LigaBBVAMX me siento triste pero a la vez no, me pedían chingos de fotos en los estadios y no podía ver los juegos. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) July 7, 2022

La publicación fue borrada de Twitter; sin embargo, internautas difundieron un screenshot del tuit y de Nigris se justificó diciendo que “había subido el dólar”.

“Poncho” de Nigris ha tuiteado fuertes críticas a la liga y sus directivos por esta acción.

“Que es esto ??? Por un twitt. Vaya lacras que tenemos en el fútbol. Siempre ha sido lo mismo desde el pacto de caballeros que no dejaron jugar a Toño en Mexico porque se había ido sin pagar derecho de piso. Viva Mexico ! Pura ???? ????????????????????????????????”

Como reacción, este jueves aseguró que fue vetado de los estadios de la Liga MX; el conductor de televisión cuestionó dónde queda el derecho de la libre expresión.

¿Dónde está la libre expresión? Bola de ratas corruptas.

En seguida aseguró que no respetará la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria, ya que contempla asistir al estadio BBVA Bancomer de los Rayados de Monterrey. También amagó con “abuchear” el himno de la Liga. ” Y si no me dejan entrar me voy a mi casa a verlo en la alberca climatizada”.

Es cotorreo tengo muchos amigos en polvorreon son a toda madre. Aquí es contra la @LigaBBVAMX que son puros ratas corruptos. ???????????????????????????????????????????? la liga a todos los jugadores los traen como trata de blancas, hacen con ellos lo que quieran por el negocio. Por el cochino dinero. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) July 7, 2022

CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS