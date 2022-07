Sancionan a ‘Checo’ Pérez en Austria; arrancará en la posición 10

MÉXICO.- El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), había logrado la cuarta posición en la clasificación previa a la carrera sprint del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, sin embargo, fue sancionado por comisarios de la FIA por abandonar el trazada del Red Bull Ring durante la Q2 y todos sus tiempos logrados en la Q3 fueron eliminados, una situación que lo hará largar desde la decimotercera posición el sábado.

La sanción se produjo en la última vuelta del tapatío durante la Q2, ya que, al verse fuera de las 10 primeras posiciones, aceleró a fondo buscando clasificarse para la Q3 y pelear por la ‘pole position’ en la carrera sprint del sábado, pero en ese intento el RB18 abandonó con las cuatro ruedas los límites de la pista, lo que dejó al mexicano bajo investigación.

Congratulations to @Max33Verstappen ????

The Dutchman takes his third @pirellisport Pole Position Award of the season ????#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/SDQFqgptsA

— Formula 1 (@F1) July 8, 2022