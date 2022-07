Alcaldesa soberbia

Los diputados locales de Morena salieron en defensa de sus alcaldes, quienes son objeto de procesos penales, además de la guerra en las redes sociales.

En algunos casos tienen la razón en defenderse, en otros, simplemente mienten, pues son denuncias que nacieron en el seno de Morena por actos de corrupción que cometieron sus ediles.

Los legisladores hacen bien en amparar al alcalde de Matamoros, MARIO “La Borrega” LÓPEZ, pues no existen elementos para que sufra señalamientos que lo involucren en acciones ilegales.

Más bien, MARIO LÓPEZ encaja en aquella fábula de la luciérnaga que pretende ser tragada por el sapo, por el sólo hecho de que brilla en su entorno, cuando ni siquiera es parte de su cadena alimenticia.

La aceptación de MARIO LÓPEZ como alcalde de Matamoros esta fuera de toda duda, los resultados que obtuvó por su reelección y luego su aportación en la elección estatal fueron definitivas para el triunfo del gobernador electo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

En Matamoros, Morena le recetó un dos a uno a los panistas, dando casi 50 mil votos de votos de diferencia al gobernador AMÉRICO.

También es evidente la campaña negra que existe en contra del alcalde de ciudad Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, con acciones que buscan desgastar su imagen.

Sin embargo, hay otros casos que no deben defender, pues son procesos que iniciaron los propios Morenistas que evidenciaron los actos de corrupción y abusos que cometen sus presidentes municipales.

Uno de esos casos, es el de la alcaldesa NATALY GARCÍA DÍAZ, quien fue descubierta por sus propios colaboradores que expusieron facturas manipuladas, obras mal hechas y nóminas infladas.

NATALY llegó con gran voracidad a Diaz Ordaz, un pequeño pueblo que se deslumbró con Morena, pero ya se fastidio de los desplantes, soberbia y chiflazones de la alcaldesa, tan es así que perdieron la elección ante el PAN en el municipio en el pasado proceso.

Esto nos da una idea de su desgaste político, NATALY ahora no está en condiciones de ganar ni su casilla, ni siquiera pudo hacerlo con la ola americanista que acompañó a todos los alcaldes en los 43 municipios.

Los actos de corrupción y abusos son denunciados por sus ex colaboradores o ex colaboradoras que inclusive entregaron facturas infladas y pagos irregulares. Los hechos son realizados con la complicidad y anuencia de su propio tesorero municipal, donde nacen todas las irregularidades.

Lo mismo podemos decir del tan traído caso del alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTÍZ, quien fue denunciado por un abogado de Morena, como MARCELO OLÁN.

Los diputados de Morena tampoco pueden defender una compra de un rancho con 15 millones de pesos cuyo origen no pudieron demostrar legalmente, tampoco pueden entrometerse en un proceso iniciado por el depósito en Banregio por 20 millones de pesos que también es injustificable.

Los diputados de Morena deben entender que el buen juez por la casa empieza y existen causas indefendibles, con el agregado de que siempre las purgas son buenas, limpian los intestinos, expulsando los parásitos.

Parece infantil su defensa, cuando no pudieron ellos ni siquiera quedarse con la presidencia de la Gran Comisión. Son gritos en el aire.

Por Juan Antonio Montoya Báez

