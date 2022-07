Esta por los cielos… 

Mientras las altas luminarias del poder, junto con los legisladores estatales y federales, andan enfrascados en pleitos sin razón, en sus desacuerdos que a todas luces se ve solo tienen un interés personal o de grupo y que no es otro que obtener ganancia económica y política para determinados amigos o grupos, el pueblo está con la soga al cuello y el estrés a todo lo que da.

Los encumbrados andan muy ocupados en defender sus intereses en lugar de legislar por el bienestar de sus representados a quienes, hay que reiterarlo, ni ven ni escuchan.

En los medios de comunicación nacional todos los días se ven las locuras de las luminarias del poder, pero a ninguno se le ha visto proponer algo realmente de interés y beneficio para el colectivo a pesar de que se agudiza la crisis en varios sectores.

No solo es política señores, también deben de atender su responsabilidad, velar por los intereses del pueblo, para eso fueron elegidos, igual los que ocupan cargos de primer nivel y están en la posibilidad de aminorar el malestar de los ciudadanos se deben de aplicar y ponerse a trabajar para los males del país aminorar, no solo se trata de su buen sueldo cobrar.

Se vive la quinta ola de COVID que parece no dar tregua y cada día las estadísticas de contagios y decesos por el maldito virus suben alarmantemente, muchos ciudadanos aun ni siquiera se recuperan de las secuelas de la primera oleada y ya están enfrentando otra contingencia.

El desempleo también va al alza en muchas áreas a nivel nacional, hay cierre de maquiladoras, negocios que no pudieron subsistir por la pandemia y tuvieron que cerrar sus puertas, cambios de administraciones en áreas federales, gobiernos estatales y municipales que igual dejaran sin ingreso a un buen número de personas.

Cierto, de acuerdo a cifras oficiales el desempleo este año registró el nivel más bajo, pero fue en el primer semestre con un 3.11 por ciento para los hombres, mientras que para las mujeres 3.10, esto en relación a la población activa económicamente, pero por lo menos en la capital tamaulipeca, y muchos municipios del centro y sur del Estado, eso no sucede, acá continúan cerrando fuentes de empleo, como maquiladoras.



Y para colmo la canasta básica esta por las nubes, los precios de los principales artículos para una familia se registran hasta en el tripe de precio en relación a lo que costaban hace apenas un mes.

Más de 30 pesos han aumentado algunos artículos de la canasta básica en menos de una semana, ya es un verdadero lujo almorzar papas con huevo, pues en algunos establecimientos la papa está en 52 pesos y el cartón de huevo lo ofertan en más de 100 pesos, la tortilla en 22.50, aceite 55 pesos, en síntesis, una familia con 5 integrantes requiere más de 300 pesos al día para sobrevivir, pero el salario es de 173 pesos diarios, les falta casi otro sueldo y eso los que tienen un empleo formal porque otros ni a eso llegan.

Sin embargo eso a nuestros flamantes legisladores y luminarias del poder es lo que menos les importa, es cierto que no son ellos los generadores de empleo, pero si los encargados en generar las condiciones para que se pueda emprender un negocio o los grandes empresarios no retiren sus capitales de los Estados más golpeados por la crisis.

Urge que los legisladores dejen sus pleitos políticos y se pongan a trabajar, que propongan acciones para amortiguar la crisis, el pueblo requiere que sus autoridades no les abandonen e implementen esquemas que les ayuden a tener una vida digna, por lo menos que la mayoría de los mexicanos, lo ideal sería que todos, puedan adquirir la canasta básica y tener alimento en sus mesas tres veces al día.

En fin, la situación es que mientras los “representantes populares” y las altas luminarias del poder andan enfrascados en sus desacuerdos políticos, los mexicanos sufren por el aumento a los artículos de primera necesidad, la canasta básica está por los cielos, es ya inalcanzable, por lo menos para quienes se ganan la vida trabajando honradamente.

Por Rosa Elena González

Correo.-vida.diaria@hotmail.com,Twitter@VidaDiaria1