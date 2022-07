Fans piden que Elliot Page reemplace a Ezra Miller en Flash

ESTADOS UNIDOS.- Tras los informes de que, debido a su errático y agresivo comportamiento fuera de los sets, Ezra Miller será eliminado del Universo DC después del lanzamiento de la próxima película de Flash, los fanáticos se están uniendo con fuerza detrás de la idea de que Elliot Page lo reemplace.

Se entiende que Miller seguirá apareciendo en la película de 2023 como Barry Allen/The Flash, a pesar de las acusaciones que pesan en su contra de alteración del orden público, agresión y acoso, pero tal parece que no protagonizará películas de DC más allá de lo ya programado.

“Este es un problema heredado para (el CEO, David) Zaslav. La esperanza es que el escándalo se mantenga en un nivel bajo antes de que se estrene la película, y esperamos que salga lo mejor”, dijo una fuente a Deadline.

Saw someone mention that The Flash should be recast as Elliot Paige earlier and now I'm obsessed with the idea.

Not only does it keep a genderqueer actor in the role, but Elliot's no stranger to superhero outings (X-Men and Umbrella Academy), and is all atound great.

Need this. pic.twitter.com/ar6ugQSXUI

— Watchtower Database (@dcauwatchtower) July 3, 2022