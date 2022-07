“Fue una exageración”: Luis Echeverría sobre matanza en Tlatelolco

Ciudad de México.- El fallecimiento del ex presidente de México, Luis Echeverría Alvarez obliga a recordar los hechos ocurridos en octubre de 1968, conocidos como la matanza en Tlatelolco.

Al político se le atribuía la represión estudiantil, cuando fungía como secretario de Gobernación, durante el sexenio del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).

Luis Echeverría afrontó juicios por genocidio por su papel en la masacre de más de 300 estudiantes, según cifras de organizaciones civiles que protestaban contra el gobierno.

Durante una entrevista, el exmandatario federal aseveró que el número de fallecidos por estos hechos fue exagerado y se deslindó de las decisiones del gobierno.

A continuación, las declaraciones hechas a la periodista Lourdes Cárdenas en 1998 y difundidas por el Canal 40.

Se exageró mucho la cantidad, yo sí te sé decir, creo que nunca se ha aclarado la cantidad, pero no fueron los que dijeron, eso es una exageración enorme, no fue así. Pudieron haber sido alrededor de 30 realmente yo creo y algunos soldados y algún oficial herido. Por eso en la Universidad de Michoacán cuando se pidió el minuto de silencio yo dije sí, por los estudiantes y los soldados muertos, aquí no cayó muy bien.

El movimiento de tropas siempre se generó por su comandante supremo que es el presidente de la República.

Sería muy lejos de la realidad pensar que cualquier secretario de Estado lo hubiera hecho, el asunto es muy complejo.

Al ser cuestionado sobre quienes afirman que Luis Echeverría fue el principal instigador de los hechos del 2 de octubre, respondió lo siguiente:

Pero como se … de cabeza, un hombre de tanta experiencia, tan bien informado. No Fue así. Bueno sí mucha información, mucha intervención en muchos de los asuntos propios de la Secretaría, ese conflicto lo atendió directamente el presidente, no podría ser de otra manera.

Yo no producía los informes de la Dirección Federal de Seguridad, los recibían muchas dependencias oficiales de la presidencia de la República para abajo y con una gran rectitud estuvo a cargo de una gente tan recta, tan leal al régimen y a las instituciones como don Fernando Gutiérrez Barrios.

No esperaba nada de Tlatelolco…

Realmente nada en particular porque había habido muchos incidentes, seguramente el movimiento iba terminando por su propia inercia, es la impresión que yo recuerdo haber tenido nada más.

La solución no era la violencia de ninguna manera yo pienso desde un principio debió de haber habido mayor apertura de todas las autoridades desde el principio desde el conflicto aquel entre una escuela preparatoria y una escuela vocacional, que se analizaron los problemas de todo género más que no el uso de la violencia.

¿Por qué no lo manifestó después del 2 de octubre?

No tengo intervención directa en ningún sentido. Bueno… estaba yo un poco marginado, en realidad las declaraciones del presidente Díaz Ordaz, el informe del 68 y del 69, el relato más fiel es el que él hizo, hay que volver a verlo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR