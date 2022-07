UIF rastrea cuentas de Angelica Rivera en investigación a EPN

MÉXICO. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó las cuentas de Angélica Rivera , ex Primera Dama de México, como parte de la investigación sobre las operaciones y situación patrimonial de su ex esposo, el ex presidente, Enrique Peña Nieto.

El periódico Reforma tuvo acceso a la investigación y señaló que La Gaviota, como también se le conoce en el medio del espectáculo, así como familiares directos de ella, utilizaron al menos tres tarjetas de crédito American Express con las que acumularon retiros y pagos por 112.5 millones de pesos de 2013 a 2019.

‘La Gaviota’ y su hermana hicieron retiros millonarios

Angélica Rivera consumió 10.4 millones de pesos de 2013 a 2017 en una de las tarjetas, mientras que su hermana, Adriana Rivera, realizó retiros por 27.9 millones de pesos entre 2017 y 2019, en otra tarjeta.

Cuentas de Angélica Rivera son rastreadas en investigación a Peña Nieto

La actriz consumió 10.4 millones de pesos de 2013 a 2017 en una de sus tarjetas.

sábado 09 julio 2022

angelica-rivera-peña-nieto

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. (Getty Images)

Redacción Quién

Adriana Rivera está relacionada con la empresa organizadora de eventos Actidea, que habría obtenido contratos gubernamentales por más de 500 millones de pesos en 2016, durante la Administración de Peña Nieto.

Además, las hermanas adquirieron un inmueble con valor de 775 mil pesos en febrero de 2017 y Adriana emitió al menos dos cheques por 1.5 millones y 530 mil pesos en octubre de 2016 y diciembre de 2018, respectivamente.

En 2014 compró una mansión de 54 millones de pesos.

Según las investigaciones de la UIF, el destino de esos cheques, fue la empresa Eolo Plus, filial de Grupo Higa, contratista que se benefició con obras millonarias durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En 2014 se reveló que Angélica Rivera había comprado a Grupo Higa una mansión valuada en 54 millones de pesos.

Esta semana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Se detectó un esquema donde un ex presidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el ex mandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones un mil 429 pesos 74 centavos, moneda nacional”, dijo Gómez Álvarez ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, el mandatario descartó que se trate de una persecución contra su antecesor, y reiteró que en su gobierno “no vamos a fabricar delitos a nadie”, pero tampoco habrá impunidad y no protegerán a ninguna persona.

CON INFORMACIÓN DE QUIEN